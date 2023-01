Las gasolineras de Córdoba notan un descenso en las ventas tras la eliminación del descuento

Las gasolineras de Córdoba están notando un descenso en las ventas a lo largo de esta primera semana de enero tras la eliminación del descuento de 20 céntimos por litro para todos los conductores, que solo se mantiene para los profesionales, desde el pasado 1 de enero. Es más una percepción de los empleados de las estaciones de servicio que una cifra objetiva en las cuentas, que ya se cerrarán a final de mes.

Las largas colas y la bulla que se registraron en las gasolineras en los últimos días del año para llenar el depósito antes de que se acabara el descuento han dado paso a una escasa afluencia de clientes en la mayoría de las estaciones cordobesas. «Llevamos una semana muy tranquila desde el 1 de enero. Con pocos clientes. Nada que ver con la bulla del pasado viernes y sábado», comenta un empleado de la gasolinera del Zoco, que también apunta que «se pueden contar con los dedos de la mano los clientes que han llenado el depósito estos últimos días».

El sector ya lo avanzaba hace unos días que era muy probable esta caída del consumo. Desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba, su presidente Rafael Larrea afirma que «era de esperar que el consumo descendiera los primeros días del año, teniendo en cuenta que los automovilistas habían llenado sus depósitos previamente». Este profesional ya estimó que la bajada de consumo sería «más acusada en la primera semana del año» y precisa, no obstante, que «hay operadores que mantienen sus descuentos».

Es el caso de Repsol, Cepsa y Galp, que han anunciado que mantendrán sus propios descuentos a través de los programas de fidelización que pueden alcanzar los 10 céntimos por litro.

Otro factor que ha incidido en el descenso de automovilistas que han ido a repostar a lo largo de la pasada semana ha sido la subida de entre tres y cuatro céntimos por litro de la gasolina sin plomo y del gasóleo, que se suman a la pérdida de los 20 céntimos de descuento.

Subida del precio de los combustibles

El nuevo año no sólo ha acabado con la medida anticrisis de carácter universal que entró en vigor el pasado mes de abril, sino que también ha deparado la primera subida de los combustibles en dos meses, por lo que los conductores tienen que hace frente a un doble repunte: el de los 20 céntimos que se ahorraban con la bonificación y el de los 3 céntimos adicionales por litro de gasolina sin plomo (en el entorno de los 1,70 céntimos), 4 céntimos en el caso del gasoil (por encima de los 1,72 euros), que figuran en los postes de las estaciones de servicio desde el pasado jueves, lo que supone un aumento del 16,6% difícil de asumir por los castigados bolsillos de los consumidores. De hecho, el sector prevé que el coste de los combustibles seguirá creciendo en los próximos meses. Una de las circunstancias que influirá en esta evolución será --según Rafael Larrea-- la entrada en vigor de la Directiva de Calidad de los Carburantes, que podría encarecer en torno a 4 céntimos el litro de gasolina y unos 6 céntimos el de gasóleo. Además, adelanta que «los precios van a seguir subiendo en el 2023» por el aumento del consumo relacionado con la llegada del frío y por el previsible crecimiento de la actividad productiva en China.

El coste actual se sitúa en niveles de marzo de 2022, justo después del inicio de la guerra de Ucrania tras la que comenzó la escalada generalizada de precios, que llevó a los carburantes a récords históricos tras superar en mayo holgadamente los 2 euros por litro.

Para la inmensa mayoría de los conductores no profesionales, la gasolina ha subido desde el 1 de enero 20 céntimos el litro y el bolsillo lo nota. Como el de Rosa, que dudaba ayer, sábado, si echar 20 ó 10 euros de gasolina sin plomo. «Esto es una ruina. Tengo el depósito con la luz encendida de la reserva, pero si echo 20 euros me estropea el presupuesto y si son 10 no sé si me va a dar hasta mediados de mes. ¡Vaya tela, la cuesta de enero que tenemos por delante este año!», aseguró con un billete de 20 euros en la mano.

Cambios en la bonificación para los profesionales

Solamente los transportistas de mercancías y de pasajeros, así como los trabajadores del sector de la agricultura y la pesca, se beneficiarán desde este enero del descuento de 20 céntimos por litro de Gobierno central, porque su actividad está ligada al consumo de carburantes. Pero la manera en que recibirán esta bonificación también varía según cada grupo profesional.

Los transportistas profesionales no obtendrán el descuento de forma directa, como hasta ahora: la bonificación se abonará al final de cada mes. Hay que tener en cuenta, además, otro aspecto: la duración y los cambios en el descuento. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2023, la rebaja será de 20 céntimos. A partir de entonces y hasta el 30 de junio, será de 10 céntimos. Para los vehículos impulsados por gas, la ayuda será de 27 céntimos (enero-marzo) y, posteriormente, de 14 céntimos (abril-junio).

Por su parte, los conductores de autobuses interurbanos que se alimenten de diésel tampoco tendrán un descuento directo. Recibirán la ayuda con la devolución parcial del impuesto de hidrocarburos (que, actualmente, es de 4,9 céntimos por litro consumido y se lleva a cabo en un pago mensual), a través de una transferencia que la Agencia Tributaria emitirá a final de mes. En este caso, la bonificación se calculará en función de los litros consumidos y pagados con las tarjetas de gasóleo profesional, entre otros sistemas.

Para las empresas y trabajadores autónomos que no se benefician de la devolución del gasóleo profesional, sí habrá un sistema de ayudas directas, que tendrán que pedir a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2023. Si se la conceden, la recibirán en un único pago. En este caso, el cálculo se llevará a cabo estimando el consumo en función del tipo de vehículo y por un período de seis meses (enero-junio de 2023).

Al sector de la agricultura, la ayuda de los 20 céntimos llegará en un único pago directo, aprovechando la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. El importe se calculará basándose en el consumo que hayan hecho a lo largo de 2022. Por último, las ayudas para el sector pesquero serán, también, directas. En este caso dependerán de dos factores: el consumo y el tipo de barco. El abono se hará por embarcación.