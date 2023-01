Primer día de rebajas en Córdoba: “Esto ya no es lo que era”

Hace mucho tiempo que las rebajas “no son lo que eran”, como proclaman clientes y comerciantes en Córdoba, pero la ilusión por conseguir el capricho, o la necesidad, a menor precio sigue atrayendo a propios y extraños, porque lo que sí se ha podido ver esta mañana en las calles más comerciales de la ciudad es a muchos ciudadanos de la provincia, aprovechando que el pistoletazo de salida de los descuentos de invierno ha caído en sábado. “Nosotros venimos de La Carlota a ver lo que encontramos, no buscamos nada en especial”, decía un grupo de amigas recién llegado de la localidad que acababa de lanzarse en busca del chollo.

La posibilidad de comprar on line, con algunos establecimientos que abren los descuentos un día antes que en las tiendas físicas, también propicia un paisaje menos bullicioso de bolsas que chocan entre sí por las calles. Por otro lado, aunque la temporada de descuentos suele comenzar el 7 de enero , desde la aplicación de la nueva ley, los comercios pueden decidir por sí mismos qué periodos de descuentos les convienen más en función de sus necesidades. “Las rebajas deberían comenzar un día concreto, pero muchas tiendas empiezan con los descuentos antes del día oficial y nos obligan a los demás a hacer lo mismo”, señalaba Esther, al frente de la zapatería Rosselli, que recuerda años “en los que no me dejaban ni abrir la puerta de la cantidad de gente que se arremolinaba para ser los primeros en entrar”.

Nada de madrugones

“Yo me acuerdo cuando eran rebajas de verdad y salíamos de casa el día 7 muy temprano para entrar los primeros en las tiendas y conseguir los mejores descuentos o la talla adecuada”, recuerda Purificación, que, junto a su marido, buscaba hoy un traje para él “porque se casa nuestra hija en marzo y tenemos que conseguir algo bueno, bonito y barato”. Y un bolso “caro, pero rebajado” buscaba Paqui, que reconocía que era “un capricho largamente deseado”.

Pese a cambios de leyes y nuevas formas de consumo, esta mañana las calles del centro de la ciudad ofrecían una imagen diferente a la habitual, aunque los cordobeses no han madrugado, precisamente. Apenas veinte personas esperaban la apertura de El Corte Inglés, y la mayoría ha confesado que estaba allí para devolver regalos de reyes. “No quiero que me quiten la talla que necesito”, decía Paqui, mientras el resto de las calles aún se mostraban casi desiertas.

Colas en algunas cajas

Pero a partir del mediodía, el ambiente ha ido cambiando y han comenzado a registrarse algunas colas en las cajas de establecimientos como Zara, Stradivaruis, Alvaro Moreno o Mango, donde las devoluciones de regalos también han sido protagonistas, así como los montones de ropa revueltos. Respecto al pequeño comercio, más tranquilo que las grandes superficies esta mañana, espera acabar con su stock durante este periodo de rebajas, aunque, confiesan, “la campaña de Navidad ha sido buena”, como decía Socorro al frente de la tienda Guapa tú de la avenida Jesús Rescatado, o María desde su tienda de San Pablo.