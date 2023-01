Uno de los grandes sueños que bastantes humanos atesoran es el de poder disfrutar de una vuelta al mundo. Y si se puede hacer con todas las comodidades y sin preocuparse por horarios ni prisas, como las que tuvo que sufrir Phileas Fogg en la universal novela de Verne, la propuesta se convierte en una más que apetecible tentación. Una tentación que desde este sábado se está convirtiendo en realidad para un grupo de cordobeses que, junto a otros casi 600 españoles (154 de ellos andaluces), forman parte del pasaje de dos cruceros, de la naviera MSC, que han iniciado una travesía que dará la vuelta al globo terráqueo. Serán 119 días de navegación, cinco continentes, 33 países y un sinfín de experiencias que serán inolvidables.

Los viajeros cordobeses

Una de las participantes en esta aventura es la cordobesa Mari Carmen Bordas Jurado, que junto a su esposo y otras cinco parejas de amigos, verán hecho realidad el deseo que ya tenían previsto cumplir hace dos años. «Nos apuntamos en febrero del año 2019, para poder ir en enero del 2021, porque nos jubilábamos en el 2020. Pero llegó la pandemia y todo se suspendió. Y ahora se ha vuelto a tomar. Hemos tenido muchas dudas si vamos o no vamos, porque ya tenemos 3 años más y una serie de circunstancias, pero al final seguimos con la misma ilusión», explica a CÓRDOBA la viajera, que ya tiene experiencias en cruceros, pero no tan largos como el que ahora inicia. «Nosotros hicimos el de Los Fiordos y luego hemos hecho el de las Islas Griegas, pero no son como éste, ni mucho menos», explica entusiasmada esta exfuncionaria aventurera.

Reconoce Mari Carmen que para un viaje de este tipo hay que prepararse un poco, hacerse a la idea de que serán cuatro meses navegando, algo que, según señala, «se va asimilando poco a poco. Al principio te lo planteas como algo lejano, pero como se ha retomado y ya es una realidad, pues pensamos que vamos a estar muy entretenidos, que vamos a ver muchísimas cosas y que, en fin, que es una experiencia que no la conocemos».

«Me hace especial ilusión Australia, Nueva Zelanda, Chile, la India...»

La experiencia les permitirá hacer noche en Río de Janeiro, Buenos Aires, Valparaíso, San Francisco, Tokio o Dubái entre otros lugares. Serán 17 semanas a lo largo de las cuales navegarán por los cinco continentes, que les permitirán acercarse a maneras de vida muy diferentes. De todos estos destinos, Carmen señala que le hace especial ilusión «Australia, Nueva Zelanda, Chile... La India también es muy bonita. Yo fui a Buenos Aires y jamás pensé que iba a volver. Me encantó y voy a volver a los cinco años, porque en aquel entonces no pensaba que iba a dar la vuelta al mundo e iba a pasar por allí. Conozco Petra y también voy a pasar otra vez por ella», indica.

Uno de los dilemas que tuvieron que resolver para ponerse en ruta era el del equipaje para tanto tiempo. «Pues yo por mí, me llevaría muchas más maletas de las que me llevo, pero mi marido me dice Dios mío de mi vida, a dónde vas con tanto. Llevamos cuatro maletas grandes, del tamaño mayor. Y ya me he enterado de que una pareja de las que va con nosotros lleva una maleta más de las que dijimos». «Pero bueno, lo importante es que vamos a hacer un recorrido muy bonito y no vamos a ir cargando con las maletas de un sitio para otro», explica Carmen, que añade sobre el contenido de las valijas que llevan «ropa de baño, ropa de gimnasia, porque hay gimnasio y pensamos usarlo, ropa deportiva para salir a las excursiones y un poquito de fiesta para las fiestas de noche. Es que son cuatro meses», para los que hay que ir preparados, y señala que apenas llevan vestuario de invierno porque en la mayor parte de las zonas por las que pasarán será primavera o verano. «No sabemos si lo que llevamos va bien o no, porque es una experiencia nueva en todos los aspectos. Igual cuando lleguemos allí pensamos que nos tendríamos que haber traído otras cosas», reflexiona.

Prestigiosos chefs internacionales

Tampoco asusta a Mari Carmen Bordas la comida, pues también tiene un amplio bagaje culinario a sus espaldas, pero reconoce que «esa también es una experiencia nueva, porque aunque hay países a los que hemos viajado no todo nos gusta igual» y recuerda que «en Jordania comimos de maravilla, en Argentina se come muy bien. Pero, por ejemplo, fuimos a ver la ruta de la seda en Uzbekistán y se come fatal». Para resolver con éxito este importante reto MSC contará durante la travesía con prestigiosos chefs de diversos países que ofrecerán a los cruceristas platos identificativos de sus países de origen.

La compañía no ha dejado ni un detalle al azar, más allá de la ganas de disfrutar y de dejarse sorprender de sus clientes que ya surcan los mares en busca de una experiencia inolvidable.