El Bono Cultural Joven "tiene truco"

Entradas de conciertos, suscripciones a plataformas digitales y musicales, libros y videojuegos son algunos de los productos en los que los jóvenes que cumplieron 18 años el año pasado pueden gastar el Bono Cultural Joven de 400 euros que les regala el Ministerio de Cultura. Aunque, "con truco", como dicen muchos, pues no pueden gastarlo libremente sino que se dividen entres categorías, algunas con más aceptación que otras. Los conciertos y festivales, sin duda, son la opción estrella.

En octubre se cerró el plazo para solicitarlo y a fecha del 18 de diciembre se han realizado un total de 99.371 operaciones en los establecimientos adheridos en España. En Córdoba hay 48 comercios en los que se puede gastar. Entre regalos, entradas de conciertos y algún que otro capricho, diciembre ha sido el mes el mes en el que se ha registrado un mayor número de operaciones, más de la mitad del total (55.577). Según han contado los propios beneficiarios, algunos jóvenes están teniendo más suerte que otros, pues a algunos les ha tardado un poco más la tramitación del Bono Cultural y otros están encontrando problemas a la hora de gastarlo, porque, además tienen que hacer cálculos para gastar 100 euros para productos físicos, 100 euros para productos digitales y 200 para artes escénicas.

Los conciertos y festivales, sin duda, se llevan la palma. Es lo primero en lo que jóvenes como Adela, Rosario o Gema han utilizado su tarjeta monedero de Correos, -herramienta en la que les hacen llegar la cantidad económica-. "Me compré una entrada para el concierto de El Barrio y la entrada del festival Puro Latino de Torremolinos", cuenta Adela Ruano, que también ha utilizado el Bono Cultural para pagar la suscripción a Spotify premium y tiene pensado adquirir, con la parte de productos físicos, algún libro. Otros, sin embargo no tienen mucho interés en algunas partes, como libros o videojuegos y deciden gastarlo en regalos para sus familiares.

Es el caso de Rosario Villar que confiesa que "mi madre y mi hermana son las que se van a gastar los 100 euros de los libros porque yo no quiero ninguno". Pero esta no es la única opción para aquellos a los que no le interesa algún apartado, algunos llegan incluso a comprar productos que se agotan rápidamente como el videojuego Fifa 2023 para revenderlo en plataformas como Vinted o Wallapop, «no tuve problema para venderlo», señala una de las chicas que ha optado por esta estrategia. También se están viendo prácticas como ofrecer la tarjeta a personas que quieren comprar algún libro y que estas les den el dinero que cuesta para poder gastarlo en otra cosa.

Algunos usuarios han encontrado algunos problemas a la hora de gastarlo, "intenté comprar la entrada del festival Dreambeach y no me dejaba, contacté con ellos y me dijeron que el Gobierno todavía no les había autorizado para poder comprarlas con el bono pero ya después si he podido", señala Rosario Villar. Mariana Gómez, otra beneficiaria del bono, a la hora de comprar libros, "pagaba con la tarjeta y me salía que rechazaba, lo intenté varias veces y a los días aceptó la operación. Entonces me hicieron más de un cobro del mismo pedido, pero hablé con la librería y me lo reembolsaron sin problema" por eso en estos casos «es mejor esperar porque como te empeñes te lo pueden cobrar varias veces», aconseja la joven.