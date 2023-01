Los loteros de Córdoba mantienen la esperanza y la ilusión de que toque un premio cargado de millones de euros en el sorteo de la Lotería de El Niño, que se celebra este jueves, tras la mala suerte que tuvo la ciudad y la provincia con la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre. "Los loteros cordobeses no están desanimados, ya que están esperanzados en que si no ha tocado en Navidad va a ser en El Niño", ha comentado este miércoles, día previo al sorteo, el delegado comercial de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) en Córdoba, Francisco Quesada.

Respecto a la actividad que se está desarrollando en torno al sorteo de El Niño, Quesada ha asegurado que la percepción es que "los loteros están contentos con las ventas" y puede incluso que la cantidad total vendida sea parecida a la del año pasado, aunque insiste en señalar que, «hasta que no se devuelva lo no vendido, no tendremos los datos».

En el 2022, cordobeses y visitantes adquirieron productos por valor de algo más 10 millones de euros para el evento, lo que representó un gasto medio de 12,91 euros por persona y se adquirieron 50.135 billetes, siendo el gasto medio por cada cordobés de 12,91 euros. En cuanto a las previsiones para la edición actual, la información de Selae indica que para este viernes se han consignado 10,9 millones de euros en Córdoba, lo que se traduce en una media de 14 euros por vecino y un total de 54.778 billetes. Lo que supone que Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta en Córdoba 4.643 billetes más que hace un año, esperando que se incrementen las ventas de décimos durante la actual campaña.

El número del décimo no se escoge con antelación en el sorteo de El Niño

Respecto a las preferencias de los números que se compran en Córdoba para este sorteo, Francisco Quesada ha descartado que se escojan con tanta antelación como para poder elegirlos como ocurre con el sorteo de la Lotería de Navidad. "El número del décimo de El Niño no se busca con tanta antelación. Cuando el comprador se acerca a la administración de lotería suele escoger el número entre los que se le ofrecen", ha comentado y ha añadido que es "una elección del momento, más por impulso" que la del sorteo de la Lotería de Navidad.

El viernes, el sorteo de El Niño repartirá 37.920 premios para un total de 14 millones de euros, con un primer premio de 2 millones de euros, un segundo de 750.000 y un tercero de 250.000 euros. Sin embargo, la suerte ha sido esquiva con Córdoba ya que solo en dos ocasiones ha tocado el primer premio del sorteo. en los años 1964 y 1997.

El año pasado un segundo y un tercer premio dejaron en la capital y la provincia un total de 1.075.000 euros. En la ciudad de Córdoba se vendieron tres décimos, dos en la administración de la avenida Guerrita y el otro en el quiosco de Las Tendillas.