El sabor de los Reyes Magos

Los "excesos" no paran, y el olor de los obradores de Córdoba que ya preparan sus tradicionales roscones de Reyes no acompañan a los propósitos de año nuevo. Los pasteleros ya están con las manos en la masa de uno de los dulces más esperados del año y que cada vez viene con más sorpresas en su interior. La subida de los precios se nota también en este dulce, aunque los pasteleros aseguran que los cordobeses no se privan de este capricho y que lo consumen cada vez más.

Este martes han empezado los días fuertes de elaboración del Roscón de Reyes y muchas pastelerías, que ya calentaron motores con los troncos de Navidad, dedican todo su esfuerzo y trabajo durante esta semana a este típico dulce. Algunos obradores ya adelantaron trabajado la semana pasada y otros, como el de Pastelerías Roldán lleva todo el mes de diciembre recibiendo encargos de roscones para las cenas navideñas. "Las formas de consumir están cambiando. Ahora se venden, prácticamente, durante todo el mes de diciembre aunque los días fuertes empiezan después de año nuevo", explica Francisco Roldán, pastelero y fundador de Pastelerías Roldán. Las variantes del clásico roscón también cambian con los años y cada vez surgen más sabores con los que rellenar su masa, a pesar de que el original era sin relleno, cuentan los pasteleros. Trufa, crema, chocolate, turrón o pistacho son algunos de los sabores que triunfan entre los paladares más arriesgados, aunque el más popular sigue siendo el relleno de nata, algo en lo que coinciden casi todos los maestros pasteleros. Pastelería San Rafael, sin embargo tiene su sabor marca de la casa, que integra crema y merengue, que es el favorito de sus clientes. Este año las pastelerías de han visto afectadas con la subida de precios que toca especialmente a los ingredientes del Roscón de Reyes como son la harina de trigo, mantequilla o huevos. Todos los pasteleros coinciden en que lo han notado y que esto repercutirá en el margen de beneficio de la campaña, "hemos tenido que subir el precio, aunque el porcentaje ha sido insignificante en comparación a lo que nos han subido a nosotros la luz, el gas y la materia prima", apunta Esperanza Romero, la propietaria de Pastelería San Rafael. "Hemos intentado que el cliente se vea afectado lo menos posible con esta subida", afirmaba José Roldán, propietario de Panadería El Brillante. Francisco Roldán, por su parte, señala que "hemos tenido una subida de entre un 15 y un 20% y nosotros hemos subido en torno al 5%". Debido a esto, según las estimaciones de Esperanza Romero, este año podrían ganar hasta un 40% menos que otros años, manteniendo la misma demanda. Aún así, no escatiman y dentro de los roscones no solo hay habas y reyes, sino que muchos esconden regalos con mucho valor. San Rafael este año vuelve a tirar la casa por la ventana y ha escondido, entre sus más de 2.000 roscones, tres anillos con brillantes valorados en 900 euros, además de joyas de plata y un viaje para dos personas a un hotel de cinco estrellas. Panadería El Brillante también espera una producción similar a otros años, rondando los 1.500-1.600 roscones, al igual que Roldán, que prevé mantener sus cifras. En la provincia también trabajan para elaborar roscones artesanos de calidad en pequeños obradores como el de Alberto Gay, propietario de La Tartería, en Castro del Río. Más de 100 roscones de nata saldrán de sus instalaciones recién inauguradas. Gay señala "al ser un obrador pequeño hemos tenido que subir los precios un poco".