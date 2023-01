La dirección local de IU Córdoba y la coordinadora de la organización en la capital, Irene Ruiz, han manifestado el total apoyo a su grupo municipal tras ser acusados de “mentir y calumniar” en las declaraciones realizadas el 28 de diciembre al respecto del contrato del proyecto de San Eulogio, que en ningún caso “eran apreciaciones personales o juicios de valor”, sino que se limitaban “a reproducir lo que efectivamente indica el informe emitido por la Intervención General”, en el ejercicio de “la labor de oposición responsable, honesta y comprometida con la ciudad de Córdoba y con la institución que realizan Pedro García, Alba Doblas y Antonio de la Rosa en representación de IU”.

En dicho informe, sobre el que IU dio la voz de alerta, se especifica que "entre la redactora del proyecto y uno de los responsables del contrato existe una relación de consanguinidad en segundo grado", y que el cambio en la persona responsable del contrato se realizó “una vez adjudicado el contrato” pese a que el “conflicto de intereses” existía desde el inicio del expediente y por tanto "debería haberse tramitado antes".

Además, IU ha aludido a un informe anterior, con fecha de 21 de octubre, en el que se señala el conflicto de intereses y se indica textualmente que "debe ser analizado por el servicio gestor a la vista del artículo 64 de la Ley de Contratación del Sector Público”, que especifica que “se deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación".

Mala fe de Fuentes

Desde Izquierda Unida han apuntado a la "mala fe" del presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, que "desde el primer momento, y con la permisividad del alcalde, quiso matar al mensajero para distraer la atención de lo verdaderamente importante, que es una posible actuación irregular realizada en el seno de la Gerencia de Urbanismo". Por tanto, desde IU "no vamos a consentir que se siembren dudas sobre la honestidad de nuestro grupo municipal y sus concejales", que "en su legítima responsabilidad de oposición, se ha centrado en hacer pública una posible irregularidad para que se tomen las medidas oportunas si es necesario".

La coordinadora local de IU Córdoba Ciudad ha señalado que "por más que nos indigne esta forma de actuar del gobierno municipal de Bellido, no nos sorprende", ya que "no es la primera vez que intentan tapar sus vergüenzas echando balones fuera y victimizándose, como ya sucedió antes con el caso Dorado o el caso Timoteo, o con otros asuntos que nuestro grupo ha denunciado públicamente como la adjudicación del edificio de Cepes". El modus operandi de Bellido y su gobierno no es otro que "ignorar las advertencias de Intervención, negar la mayor cuando los problemas salen a la luz y a continuación colocar a la oposición en una diana por realizar la labor de fiscalización que tiene encomendada".