La asociación Alzhéimer Córdoba celebra este jueves una asamblea general extraordinaria, en la que está previsto aceptar la dimisión del hasta ahora presidente, Rafael Luque Siles, que presentó su renuncia recientemente.

Asimismo, se ha presentado un candidato, del que no se conoce su nombre, y su junta directiva, que serán sometidos a la votación de los asistentes a la asamblea, que se celebrará de forma presencial, aunque los socios que no puedan asistir se podrán conectar en modalidad on line.

En diciembre los socios ratificaron a la dirección y dijeron no al concurso

El pasado mes de diciembre, en la segunda asamblea celebrada en ese mes para tomar una decisión sobre el futuro de la residencia, la mayoría de los socios votó contra la opción de dejar el mando a un administrador concursal, dando de esta forma una oportunidad a la dirección encabezada por Rafael Luque para encauzar el déficit económico que afecta a la entidad.

Rafael Luque aseguró entonces que su equipo se encontraba trabajando en un plan de reestructuración que esperaban tener listo a mitad de este mes de enero, por lo que ha sorprendido la decisión de dimitir y abrir un nuevo proceso para que otra junta directiva retome las riendas del colectivo.