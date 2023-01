El teletrabajo se implanta de manera progresiva pero tiene mucho que mejorar

El teletrabajo, esa práctica que con la llegada de la pandemia parecía inviable, incómoda y una locura para muchos parece ser que ya no lo es tanto y que ha llegado para adaptar la forma de trabajar de las empresas, ahorrar costes y favorecer la conciliación familiar, tan complicada de llevar a cabo en la sociedad actual. Es una dinámica que se está implantando de forma progresiva y que están adoptando muchas empresas de nueva creación que aún no cuentan con local. CCOO y UGT llevan ya un tiempo negociando con las patronales para que esta herramienta se incluya en los convenios y para que se cumpla con las condiciones que establece la ley, ya que, según los sindicatos, hay un porcentaje muy alto de empresas que llevan a cabo el teletrabajo sin cumplir al 100% la normativa.

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, explica que «donde hay más reticencia a la hora de meter cláusulas es en los convenios sectoriales porque la patronal indica que ese sector implica a muchas empresas diversas, cada una con una casuística», por lo que es difícil acordar una manera común de aplicar el teletrabajo. En los que sí se está empezando a introducir en mayor medida es en los convenios de empresa, «pues cada empresa sabe en qué departamento se puede establecer, de qué forma y es más fácil hacerlo», continúa Martín.

UGT y CCOO negocian para incluir esta fórmula en los convenios

A pesar de que los sindicatos están negociando esta cuestión en los convenios, «en Córdoba nos estamos encontrando un rechazo muy grande al teletrabajo. Las empresas apuestan por la presencialidad, que no quiere decir trabajo ni rendimiento pero sí tenerte delante y verte», dice Martín, motivo por el que a muchos trabajadores les está resultando complicado acceder al teletrabajo y, sobre todo, en las condiciones que marca la ley. Según asegura CCOO, el 98% de las empresas que practica trabajo a distancia no lo hace en las condiciones óptimas. UGT, por su parte, defiende que las empresas, además de negociar tiempo y horario de trabajo a distancia con sus empleados, tienen que abordar el derecho a la desconexión para favorecer «una conciliación responsable», explica el secretario de acción sindical de UGT en Córdoba, Jaime Sarmiento, quien también subraya que «el teletrabajo debe ser una voluntario y no irreversible».

Entre otras cuestiones, la normativa del trabajo a distancia (Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre), marca que la empresa debe asumir costes del trabajo en casa, que este debe ser un 30% de la jornada y no inferior o que debe ser voluntario, según han informado ambos sindicatos y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) a través de una guía sobre esta normativa, que Cepyme elaboró cuando esta entró en vigor y que ellos mismos han remitido. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la evaluación y prevención de riesgos laborales, asegurando que el lugar de trabajo es adecuado, «hay que hacer un ejercicio de responsabilidad», dice Martín. Jaime Sarmiento apunta a que «si un trabajador sufre una lesión en su casa mientras trabaja, esto tiene que estar reconocido como accidente laboral» y que la empresa «debe dotar al trabajador de los medios, equipos y herramientas necesarias para desempeñar su labor profesional».

Los sindicatos aseguran que no se está realizando esta práctica en las condiciones óptimas

UGT y CCOO han explicado que es difícil controlar cuántas empresas practican el trabajo a distancia porque, en ocasiones, son acuerdos internos de las empresas. Lo que sí se tiene conocimiento es que los sectores que lo aplican son, en su mayoría, en el plano administrativo, de gestión o trabajo de oficina. Hay sectores como la producción, construcción o el campo que no pueden aplicar esta medida. CCOO señala que, a pesar de las trabas, el teletrabajo llegó para quedarse pero que su implantación será progresiva. Los sindicatos aseguran que esta práctica es beneficiosa y ahorra costes tanto al trabajador como a la empresa. De hecho, según han informado, empresas de nueva creación de sectores como la comunicación o el diseño gráfico están apostando por un modelo 100% remoto, ahorrando de esta forma en local y oficinas y cambiando este por lugares como hoteles para reuniones puntuales.