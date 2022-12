Y la fiesta ha vuelto a la plaza de Las Tendillas. Un centro de Córdoba abarrotado, qué alegría decir esto, ha vuelto a tomarse las uvas y a celebrar la llegada del nuevo año. Lo ha hecho además un una velada cargada de diversión, música y emoción y que, presumiblemente, para mucha gente se alargará hasta la salida del sol.

La primera fiesta de Año Nuevo en Las Tendillas en dos años ha tenido un sabor especial. El escenario se ha vestido de gala y, con el presentador de Canal Sur, José Carmona, como maestro de ceremonias y las artistas cordobesas Laura Gómez, Victoria Alcántara e Isabel Muñoz se ha firmado una noche que a buen seguro va a dejar recuerdo en muchos de los presentes.

Y es que el ambiente ha sido magnífico y puramente festivo. Desde las 21 horas los primeros cordobeses ya han llegado a la plaza para "pillar buena posición". Allí acudían parejas, grupos de amigos, familias... Todos con ganas de despedir el 2022 y dar la bienvenida a 2023. Poco después de las 22 horas ha sido tarea titánica encontrar un hueco libre en la plaza.

Minutos antes de las 12 el murmullo y los nervios han sido más que evidentes y las miradas al reloj se han repetido cada pocos segundos. A menos 5 se ha hecho el silencio y los acordes del reloj de Las Tendillas han sonado catorce veces, primero con los cuartos, en los que siempre alguno se confunde, y luego las doce uvas.

Tras esto, los fuegos artificiales han tomado el cielo de Córdoba y la alegría ha terminado por desbordarse. La noche no ha hecho más que empezar y por escenario ha aparecido Planeta 80 para dar el primer concierto del año. Algunos se irán cuando acabe y otros buscarán acomodo en alguna fiesta de la capital, porque, como ha señalado un grupo de jóvenes, "queda mucho 2023".

El año pasado -sí, 2022 ya es el año pasado, toca acostumbrarse- tuve el placer de escribir la primera crónica del año. En aquella ocasión, y en una plaza de Las Tendillas desangelada y en la que apenas había una veintena de "intrépidos", señalé que la situación me recordaba a aquella que dice que hay momentos en los que "lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de nacer". Durante el año, "lo viejo", el covid esa noche, ha terminado por marcharse y "lo nuevo", que venía siendo la normalidad, ha terminado de renacer. 2022 será recordado no solo por la guerra de Ucrania, el Mundial de Messi o el fallecimiento de la reina Isabel II, por citar solo algunas efemérides, sino también por el retorno a una normalidad que por momentos llegamos a temer que no regresara.

Pero aquí estamos, en una Nochevieja en la que la normalidad y las ganas de ser disfrutar y mirar al futuro nos adentran un nuevo año que todos esperamos sea más feliz para todos, por eso... ¡Feliz 2023!