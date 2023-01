Córdoba aprueba con nota la primera Nochevieja de libertad tras los años del covid

Córdoba superó con nota su primera Nochevieja de total normalidad, libre por fin de todas las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. Una despedida del año que llevó a adultos, jóvenes y niños a vivir una jornada intensa y llena de actividad. Se notó en las calles, que desde primera hora se abarrotaron de público, sobre todo en el Centro, las zonas más comerciales y barrios como el Parque Figueroa, al que acudieron más de mil aficionados al deporte para participar en la carrera de San Silvestre y una multitud de público interesado en presenciar el espectáculo de los que corren vestidos con atuendos navideños para brindar y bailar después todos juntos en los bares de la zona. "Este año, no me he podido apuntar con todo el dolor de mi corazón porque estoy con anginas y mañana trabajo en el hospital, pero no quería faltar a esta cita y aquí estoy", explicó Manuela, profesional sanitaria.

Como es habitual, muchos rezagados aprovecharon la mañana para hacer las últimas compras del año y algún que otro regalo, lo que dejó estampas de gran afluencia en supermercados y tiendas de ropa, donde se acabó de dar forma a los ingredientes de la cena y al look con el vistieron la última noche del 2022. "Vengo corriendo a comprarme algo hoy porque trabajo en un bar y no me ha dado tiempo antes, menos mal que abrimos más tarde que si no...", confesó una señora en una tienda de Santa Rosa.

La plaza de Las Tendillas volvió a ser el punto de referencia durante todo el día. Desde las diez de la mañana, las familias con menores se personaron en la plaza, donde el Ayuntamiento de Córdoba organizó una fiesta infantil por todo lo alto, que se prolongó hasta bien pasado el mediodía con pasacalles, magia, teatro y música, además del anticipo de las uvas. "No creo que lleguen despiertos a la noche, lo están dando ahora y seguro que caen rendidos", comentó la madre de dos gemelas mientras entregaba las chuches a los niños para las supuestas campanadas, "lo que no sé es si aguantaremos los demás porque yo también lo estoy dando todo".

Junto a los cordobeses, se vio también en las calles a muchos turistas nacionales y extranjeros que eligieron la ciudad como destino para celebrar la llegada del 2023. Con los hoteles ocupados al 60%, según la asociación Aehcor, los foráneos aportaron un toque de diversidad al ambiente, mezcla de muchos acentos e idiomas.

Muchos petardos, pese a las llamadas de atención

En algunas zonas, pese a la llamada de contención de la asociación Autismo Córdoba, los petardos no dejaron de sonar lanzados en la calle e incluso desde las ventanas y balcones, lo que indignó a más de un vecino. "Algunos no tienen conocimiento, pueden provocar un accidente, no pasan más cosas porque Dios no quiere", lamentaba Juan, un vecino del Centro tras escuchar una detonación en plena calle Alfonso XIII.

Amplio despliegue policial y sanitario

Aunque el fantasma del coronavirus vuelve a sobrevolar, en la primera Nochevieja de total normalidad en cuanto a fiestas y restricciones desde que empezó la pandemia, apenas se vieron mascarillas por las calles. Lo que sí hubo fue un amplio despliegue policial y sanitario, sobre todo, por la noche en el entorno de Las Tendillas, que reunió a miles de personas para asistir a las campanadas frente al reloj de la soleá.

Tras casi una hora de música de ambiente, cinco minutos antes de que sonaran, los presentadores de la gala salieron al escenario para recordar cómo funciona el reloj y enseguida se desató la fiebre de sábado noche con abrazos, besos, lágrimas, vídeos, llamadas y selfies a tutiplén. "Es muy emocionante que podamos volver a estar en la calle así, sin mascarillas ni nada, en un día como hoy me acuerdo mucho de mi abuelo que murió de covid y hoy estamos varios nietos aquí brindando por él", explicó Francisco con la copa en la mano. Las versiones de Planeta 80 apuntalaron la nostalgia desde el primer momento en el que sonó el clásico de Mecano Un año más. De ahí, saltaron a Camilo Sesto y Raphael, con quien el público coreó Puede ser tu gran noche. Los Planeta se encargaron con dos horas de concierto de que así fuera.

Los artículos más vendidos esta Nochevieja fueron las coronas y gafas de luces, que llenaron de reflejos de colores no solo la fiesta de Las Tendillas sino muchos de los bares de la zona que abrieron para celebrar el momento. Con los bolsillos pelados tras un año de inflación, lo que sí se notó fue el subidón de precios que aplicaron muchos locales aprovechando la alegría, llegando a cobrar 5 euros por una cerveza y 10 euros por un cacharro. Coger el puntillo salió caro.

Fiestas autorizadas

En las fiestas autorizadas, también se vivió algún que otro problema por no ofrecer alguno de los servicios contratados. Según testigos presenciales, una de las fiestas que prometía en la publicidad ropero, volvió a cobrar este servicio a los asistentes a la entrada y, al salir, desbordados por la cola de gente que esperaba su abrigo, optaron por poner sobre la barra todas las chaquetas. "Ha sido una locura, yo he encontrado mi abrigo de milagro y una amiga se ha tenido que llevar el primero que ha visto para no pasar frío porque el suyo no aparecía", ha explicado Irene. Para muchos jóvenes, esta ha sido la primera gran fiesta de Nochevieja, después de que la pandemia frustrara el deseo de mayoría de edad en los años pasados.

Salvo cuestiones de este tipo, relacionadas con los derechos de los consumidores, la Policía Local ha confirmado que no se han producido incidencias graves en los cotillones, que concentraron en seis enclaves de la ciudad a más de 5.000 personas.

La mañana del 1 de enero ha amanecido también fría, con las tiendas cerradas (muchas abrirán mañana aunque sea festivo) y con las calles desiertas, fruto de la resaca de fiesta de la noche anterior. Salvo los que tengan que trabajar, toca descansar y relajarse.