El PSOE de Córdoba acusa al gobierno municipal de "nula capacidad" para mantener en buenas condiciones la ciudad, sacar adelante proyectos y gestionar el presupuesto. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Romero también ha hecho alusión al caso de "presunta corrupción" que ha marcado la actualidad del Ayuntamiento de Córdoba en los últimos días.

En primer lugar, Romero ha hablado de la ejecución del presupuesto, "la herramienta más importante que tiene Córdoba para llevar a cabo la gestión, el desarrollo y las inversiones de los proyectos de la ciudad". "De nuevo, en el año 2022, nos encontramos con la peor ejecución presupuestaria de la historia democrática de este país", ha señalado el portavoz socialista. Según ha informado, a fecha del 31 de octubre, se llevó a cabo un 44%, "dos puntos menos que en el año 2021", por lo que asegura que "año tras año ha ido bajando la ejecución presupuestaria".

También han hecho mención al periodo medio de pago que, aseguran, desde que desde que gobierna el Partido Popular "no se cumple la ley de pagar a los 30 días a los empresarios y autónomos que desarrollan su trabajo con el Ayuntamiento de Córdoba". Algo que, según los socialistas afecta a los mismos y a su tesorería para seguir invirtiendo, trabajando y contratando personas.

Otro dato que han desvelado es que la tesorería del Consistorio acumula más de 182 millones de euros. "Mientras las cordobesas y los cordobeses pagan sus impuestos en tiempo y forma, el señor Bellido y su gobierno son incapaces de gestionar ese dinero y en vez de estar invirtiéndolo en desarrollar económicamente la ciudad, en mantenerla, en tenerla limpia, lo tienen en el banco". Afirman que han llegado incluso a perder subvenciones que llegan de otras instituciones, como la Agenda Urbana, los Fondos Next Generation o los EDUSI.

En cuanto al pleno de ordenanzas de este miércoles, para el PSOE quedó demostrado que los populares "gobiernan para los que más tienen", de forma que aprobaron unas ordenanzas fiscales en las que "no le bajan nada o casi nada a la clase media trabajadora pero sí a los propietarios de tierras". Romero volvió a preguntar cuánta población se vería afectada por esa bajada y qué recursos económicos tiene pero, dice, no hubo respuesta.

En el balance también ha habido hueco para hablar de los proyectos retrasados o que nunca han visto la luz, tales como, la puerta barroca del Alcázar, la Ciudad de los Niños y las Niñas, el Centro de Emergencia Habitacional (viene del mandato anterior), el campo de San Eulogio, el puente de Alcolea o la avenida de Trassierra. "Muchos proyectos vienen de mandatos anteriores y todavía no se han puesto en marcha", afea el portavoz.

A estos, suman promesas que "nunca se vieron cumplidas" como la ronda del Marrubial, el convento Regina, el palacio de Claudio Marcelo, la Ciudad de Levante, el Bono 10 para comerciantes y clientes, el borde Sur de Poniente, las exhumaciones de los cementerios de San Rafael y La Salud (todas las administraciones han aportado el dinero), la mejora del recinto ferial, los aparcamientos de la Puerta de Córdoba, Colón o Lepanto, el Enrique Puga, etc. La ejecución de remanentes también la catalogan como "baja".

Participación ciudadana

En cuanto a la atención ciudadana, contempla "centros cívicos cerrados, abandonados y sin personal" y problemas con el cobro de los impuestos o para empadronarse. También hacen alusión a las barriadas periféricas de la ciudad, “si todo el núcleo urbano está abandonado, la situación de estas barriadas es mucho peor. No se ha invertido nada en 4 años. La ciudad está más sucia que nunca. Se puede comprobar día a día en cualquier calle o plaza. No hay mantenimiento para los acerados, para las malas hierbas, en los colegios, que se inundan, en las instalaciones deportivas, o en el casco histórico”, ha dicho el edil.

En lo que respecta a las obras importantes que dependen del gobierno andaluz, Romero ha señalado que "tenemos un alcalde totalmente arrodillado al PP, a su compañero Moreno Bonilla. No reivindica nada. Y, para rematar, estamos siendo testigos del caso más importante de presunta corrupción en Córdoba. Nos ha tocado el Gordo".

El portavoz socialista ha querido resaltar que se trata de un caso político y no técnico "como pretende hacer creer el alcalde". Son dos políticos, un concejal y una coordinadora general, los que están siendo investigados por la justicia. "Sentimos vergüenza ajena porque Córdoba aparezca en los medios por este asunto y no por ser una de las ciudades más bonitas, donde mejor se come o donde se acumulan más patrimonios de la humanidad".