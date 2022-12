Llega una de las noches más esperadas del año, como es Nochevieja. Además, el 31 de diciembre, no solo la gente está deseando que lleguen las 12 para salir de fiesta y celebrar la llegada del 2023, también muchos salen durante el día en la famosa "Tardevieja" o al día siguiente. Por eso, es importante saber saber, no solo si lloverá en Córdoba en alguna de estas dos fechas tan señaladas, también si hará frío o no. Esta es la previsión del tiempo para Córdoba el día 31 de diciembre y el 1 de enero.

El tiempo en Córdoba en Nochevieja Para el sábado 31 de diciembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), prevé un día soleado en Córdoba. Las temperaturas seguirán la tónica del resto de la semana, ya que oscilarán entre los 7 y los 19 grados. Sin embargo, deja una mínima posibilidad a que se produzcan precipitaciones, ya que le da una probabilidad del 5%. El tiempo en Córdoba en Año Nuevo Para el 1 de enero de 2023, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos en la capital. En cuanto a los termómetros, estos se situarán en valores de entre los 7 y los 19 grados. Para esta fecha se aumenta la posibilidad de lluvias, ya que se le da una probabilidad del 45%.