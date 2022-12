La Gerencia de Urbanismo ha informado este miércoles de que han sido autorizadas seis fiestas de Fin de Año en Córdoba este año, tras recibir la documentación correspondiente. En respuesta a este anuncio, la asociación de consumidores Facua Córdoba ha exigido al Ayuntamiento que realice "inspecciones efectivas" de todas ellas el día de la celebración para cerciorarse de que lo que se cumple en el papel también se cumple en la realidad.

El presidente de Facua Córdoba. Francisco Martínez Claus, ha insistido mucho en que el Consistorio, como competente en esta materia, tiene "la responsabilidad y la obligación de garantizar que las condiciones de seguridad y salubridad, así como los aforos y los derechos que amparan al consumidor se cumplen".

Facua afirma que es habitual que en este tipo de citas se produzcan incumplimientos ante los que la autoridad debe estar vigilante. Así detalla que una "inspección efectiva" deberá "controlar que el número de entradas vendidas corresponde con el aforo máximo permitido, que todas las fiestas que reúnen a más de 300 personas cuenten con vigilantes de seguridad acreditados porque es requisito obligatorio, al igual que el seguro de responsabilidad civil, que haya a disposición de los asistentes hojas de reclamaciones además de sistemas de protección como extintores, accesos de entrada y salida debidamente señalizados, baños con condiciones mínimas de salubridad y que haya agua, y no se corte con la finalidad de que los asistentes compren agua embotellada".

Martínez Claus ha recordado que cualquier cotillón necesita obligatoriamente la autorización de Urbanismo para desarrollarse por lo que advierte que "cualquier fiesta que no esté en el listado de las seis autorizadas por el Ayuntamiento, independientemente del volumen de aforo, será una fiesta clandestina, que en caso de ser localizada por la Policía, estaría sujeta a sanciones".

"Siempre hay que conservar la entrada o parte de ella como justificante"

Facua Córdoba también realiza una serie de recomendaciones a los usuarios de los cotillones, a quienes recalca que nunca deben dejar atrás la entrada completa sino conservarla para utilizarla como justificante para reclamar en caso necesario. "En todo caso, la empresa puede cortar una parte del ticket, siempre que se refleje en el resto los datos básicos del evento". Una vez en el interior de la fiesta, se aconseja comprobar dónde se encuentran las vías de evacuación y que las medidas de seguridad están a la vista de todos.

Si la entrada a la fiesta incluye recena, canapés o algún otro producto, según Martínez Claus, debe estar disponible durante el tiempo que dura y no se puede argumentar que se ha acabado cuando alguien lo reclame dentro del horario estipulado. Asimismo, en caso de que se produzca algún incidente, se recomienda acudir al vigilante de seguridad identificado para que recoja en su informe lo ocurrido y adopte medidas preventivas en caso de que la situación lo requiera. Si el incidente provoca algún daño a los asistentes, señala Martínez Claus, "hay que interponer una hoja de reclamaciones y, si no se facilita, llamar a la Policía Local para que levante acta". Por último, Facua recuerda que los menores tienen que ir a estas fiestas acompañados por un adulto y no se les puede dar alcohol.