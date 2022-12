Los transportistas de Córdoba, aliviados por la prórroga en la rebaja del gasóleo

El Gobierno de España ha dado a conocer este martes el contenido del paquete anticrisis aprobado para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Las medidas tienen distinto impacto en los consumidores en general y en determinados sectores en particular, ya que abarcan desde la rebaja del IVA para alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, el queso y los huevos a la supresión general de la bonificación de los combustibles, que se seguirá aplicando a los profesionales, a la congelación de las rentas de alquiler.

Los transportistas, contentos con el anuncio

El portavoz en Córdoba de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Usintra), Rafael Perales, ha valorado muy positivamente el anuncio de que el transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores seguirán beneficiándose de la rebaja de 20 céntimos que se ha venido aplicando en el precio del gasoil, que se abonará a final de cada mes. Según Perales, los precios del carburante siguen muy por encima de los previos a la guerra de Ucrania y aplicarlos ahora a los transportistas tal y como están «supondría un sobrecoste de 1.500 euros mensuales de media».

Por su parte, el presidente de la asociación de estaciones de servicio en Córdoba, Rafael Larrea, ha sido cauto a la espera de conocer los detalles de la medida que se publiquen en el BOE, si bien ha adelantado que mejorará la actividad en las gasolineras si la bonificación se aplica junto a la rebaja del impuesto de hidrocarburos en lugar de en las propias estaciones como hasta ahora. En cualquier caso, considera que las causas que llevaron al Gobierno a aplicar la rebaja de 20 céntimos siguen vigentes, con precios un 25% superiores a antes de la Guerra de Ucrania, por lo que habría estado justificado alargar la medida de forma generalizada, si bien, ha recordado, las estaciones de servicio eran partidarias de hacerlo vía impuestos.

Facua critica que se renuncie a intervenir los precios inflados

Una de las actuaciones que tendrá un mayor impacto en el bolsillo de los consumidores es la reducción del IVA aplicable a los productos de primera necesidad (del 4% al 0%) y en aceite y pasta (baja del 5% al 10%). La asociación Facua ha criticado que el Gobierno «renuncie a intervenir los precios de los alimentos con márgenes inflados mediante la imposición de precios máximos, tal y como prevé la Ley del Comercio Minorista de 1996».

Facua considera además insuficiente la ayuda de 200 euros anunciada para las rentas de menos de 27.000 euros, al tiempo que ha advertido de la previsible reacción de las grandes cadenas de distribución y fabricantes, «que absorberán la rebaja repercutiendo nuevos incrementos en los precios como ha ocurrido con las rebajas del IVA en la electricidad y el cine».

Asaja cree que "las ayudas no palian los efectos de la PAC"

Los agricultores, al igual que los transportistas, recibirán una ayuda directa de hasta 20 céntimos por litro en los carburantes mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. Además, según anunció el Gobierno, se han reservado 300 millones para ayudas directas al sector con el fin de compensar el aumento de los costes por el encarecimiento de los fertilizantes.

El presidente de Asaja-Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, a la espera de conocer cómo se articulará la rebaja del IVA a los productos alimenticios básicos, ha valorado positivamente las ayudas anunciadas, si bien aseguró que «no puedo otra cosa que recordar el mal sabor de boca que ha dejado la aprobación de la PAC, que tendrá un coste muy importante», por lo que ha sentenciado que «si se hubiera aplicado de forma racional y el sector no hubiera quedado tan devastado, nos habríamos ahorrado gran parte de esas ayudas».

Dudas sobre el descuento al transporte público

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado de que se mantendrá la rebaja del 30% en el transporte público urbano e interurbano, pero solo en aquellos territorios donde se complemente hasta el 50%. En Córdoba, la bonificación del 50% a los precios del viaje con bonobús se financia de forma compartida, un 30% a cargo del Gobierno central y un 20% con remanentes del Ayuntamiento de Córdoba. Fuentes de municipales han aplzado la valoración de la medida hasta conocer el Real Decreto, ya que consideran que «el planteamiento no está claro».

Asaicor y API temen que se frene el alquiler

Una medida controvertida es la extensión anunciada hasta finales del 2023 en el límite de actualización del alquiler al 2%, un anuncio que beneficia a los inquilinos, pero que la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba Asaicor considera que puede tener un efecto perjudicial para el mercado inmobiliario de alquiler. «No parece justo que los propietarios no puedan actualizar el IPC de los alquileres cuando los precios están subiendo y que tengan que ser ellos quienes soporten ese sobrecoste en lugar del Gobierno». En la misma línea, la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Córdoba ha mostrado su temor de que se retraiga el alquiler, ya que "cualquier límite a la libertad del propietario a la hora de establecer los precios va en detrimento de la oferta, ya que muchos se lo piensan dos veces". Para API, la prohibición de los desahucios y lanzamientos para familias vulnerables es "aún más contraproducente porque hará que suban los precios para ser más selectivos a la hora de alquilar los inmuebles y prevenir el riesgo de que no se pueda desalojar a una familia que no pague la renta".

En el otro extremo, la asociación de consumidores Facua considera adecuado mantener el límite de la actualización de las rentas al 2% y la prórroga de la prohibición de los desahucios y lanzamientos de familias vulnerables. En relación a la prórroga de la bajada de los impuestos de la electricidad y el gas natural, Facua insiste en que la solución al problema no pasa por recortes de impuestos indirectos, sino por «intervernir el mercado».