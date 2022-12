«Son fechas de muchos festivos, pero hace falta donar sangre»

La hematóloga María Angustias Jiménez Alonso acaba de asumir la dirección del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba (CTTS), una entidad que lleva 31 años de actividad y que ha programado 20 colectas para las navidades, con el objetivo de que los hospitales cordobeses cuenten con las suficientes reservas sanguíneas durante las fiestas.

¿El balance de donaciones de sangre en Córdoba con el que terminará el 2022 será positivo?

No va a haber apenas diferencias con respecto al año anterior. No vamos a poder conseguir aumentar las donaciones, pero vamos a acabar prácticamente igual que el 2021. Esperamos que el año próximo consigamos muchos más donantes que vengan a donar, pero en líneas generales el 2022 ha sido un año bueno.

¿Ha logrado captar el Centro de Transfusión a muchos donantes de sangre nuevos este año?

Hemos incorporado más o menos los mismos donantes nuevos de años anteriores, equivaliendo a alrededor de un 10% del total de quienes donan. Sin embargo, la bajada de la natalidad y el envejecimiento de la población está influyendo de forma negativa en poder contar con nuevos donantes. Necesitamos que más jóvenes sean solidarios y se comprometan a donar y que además lo hagan durante muchos años, como muchos de nuestros actuales donantes habituales y fieles que tenemos ahora, que llevan décadas colaborando. Sin embargo, muchos de estos donantes habituales están a punto de cumplir 65 años y ya no podrán seguir, por lo que necesitamos encontrar relevo para ellos.

¿El Centro de Transfusión sigue realizando charlas formativas en los centros de enseñanza para mostrar la importancia de la donación de sangre?

Una vez pasado lo peor de la pandemia del covid, que nos generó dificultad para poder llevar nuestra formación a los centros de enseñanza, ya estamos recuperando esta labor y previendo actividades de este tipo, que permiten que el alumnado se implique en trasmitir el mensaje de la importancia de la donación en su entorno. Igualmente se han retomado las campañas de donación de sangre en los diferentes centros de la Universidad de Córdoba.

¿Cuántas donaciones se deberían intentar conseguir durante las fechas navideñas en Córdoba para garantizar la demanda que suelen registrar los hospitales?

Desde el Centro de Transfusión nos gustaría conseguir unas 1.200 donaciones de sangre en estas fiestas. Para ello, hemos organizado 20 colectas en distintos municipios y en Córdoba capital, las cuales se pueden consultar en www.donantescordoba.org, además de tener abierta para donar la sede del centro en la avenida San Alberto Magno, junto al hospital Reina Sofía, excepto en los días festivos. Es fundamental recordar la importancia de ser solidario. Son fechas con muchos festivos, pero hace falta donar sangre. No solo donar hematíes, sino también plasma y plaquetas, sobre todo para los tratamientos que necesitan pacientes con inmunodeficiencias u oncohematológicos. Las plaquetas tienen una vida muy corta y es necesario estar continuamente reponiendo. Y el plasma se puede donar con más frecuencia que la donación de sangre habitual. En estas vacaciones no podemos programar campañas de extracción los días 24, 25 y 26, ni tampoco 31, 1 y 2, al margen del día 6, que también es festivo. Por eso, durante el resto de días se agradecería la generosidad de quien pueda donar, gesto que se puede compaginar con estar de fiesta o de descanso.

¿Qué grupos sanguíneos son los que ahora presentan déficit?

Los grupos sanguíneos negativos son los más deficitarios generalmente y son de los que cuentan con menos donantes, de ahí que sea necesario concienciar a que quien sea de esos grupos para que done. También son bienvenidos los grupos positivos porque toda la sangre es necesaria.

¿Cuántas donaciones de sangre son necesarias cada día en Córdoba para garantizar las reservas y atender la demanda que surja?

Se necesitan unas 130 o 140 donaciones de sangre. Hay días que se consiguen y otros que no, pero tenemos que tratar de lograr esa media.

¿El covid, aunque haya bajado la incidencia, impide temporalmente que quienes se sigan contagiando puedan donar sangre?

Nuestros donantes están muy concienciados, de forma que saben que si tienen síntomas o confirman que sufren covid, pues nos avisan y no acuden a donar. Sin embargo, ya no hay que esperar tantos días para poder donar sangre después de haber pasado el contagio de covid. Lo aconsejable es contactar con el Centro de Transfusión y consultar cualquier duda. Afortunadamente la situación del virus ya no es la de 2020 o 2021 en cuanto a incidencia.

¿Qué apuesta está realizando el Centro de Transfusión de Córdoba por su Banco de Tejidos?

Es una actividad muy importante del centro, ya que somos los responsables de proveer de tejido cardiovascular (válvulas y vasos sanguíneos), de membrana amniótica y piel a toda Andalucía y de tejido osteotendinoso y tejido ocular (córneas) a cinco provincias. Nuestro centro ha duplicado la producción de tejido osteotendinoso (hueso) y sirve también a cinco provincias tejido ocular. Los tejidos son un área fundamental del CTTS, que tiene un desarrollo muy importante. Queremos seguir impulsando este área con nuevos proyectos y productos. Es una línea muy consolidada y que cuenta con mucha importancia para nuestro centro y para toda Andalucía. El tejido osteotendinoso y el ocular es muy necesario en intervenciones traumatológicas y de oftalmología, respectivamente, y se suele usar a diario en centros como el Reina Sofía y el resto de hospitales de la provincia o de Andalucía. La membrana amniótica se obtiene de mujeres que se hacen la cesárea, mientras que los demás tejidos proceden de donantes fallecidos. Es muy importante que cuando se exprese si se quiere ser donante de órganos que también se recalque que se desea ser a su vez donante de tejidos. Los tejidos a lo mejor no se necesitan para vivir, pero sí para mejorar la calidad de vida o ayudar a caminar o a ver mejor.