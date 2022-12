El sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO convoca a partir del 16 de enero una huelga indefinida en la empresa SSG TSI, adjudicataria del servicio de transporte sanitario en la provincia de Córdoba, por los reiterados incumplimientos del convenio colectivo desde que comenzara a prestar el servicio a mediados del pasado mes de septiembre.

CCOO denuncia que la empresa lleva desde septiembre sin dar los descansos obligatorios a su personal o, en su defecto, sin abonar a los trabajadores y trabajadoras las horas de exceso que han generado a petición de la empresa o por turno, queriendo la empresa abonar las horas a un precio muy por debajo del estipulado en el convenio de Transporte y Accidentados de Andalucía, que es el de aplicación.

Además, el sindicato señala que la plantilla, "que está trabajando bajo mínimos", no ha recibido la ropa de trabajo que por convenio tiene que facilitarle la empresa, por lo que muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a trabajar con prendas propias, y no ha recibido las nóminas de octubre y noviembre, por lo que no pueden comprobar si lo abonado es lo que aparece en las nóminas.

El secretario general del sindicato de Servicios a la Ciudadanía, Juan Manuel Mena, afirma en un comunicado que “CCOO ha llegado en varias ocasiones a acuerdos con la empresa para solventar todas estas cuestiones, pero la firma no cumple lo acordado” y "lo que es peor, incumple el convenio con el beneplácito de la Administración". “Parece que no va con ella, cuando es la garante del servicio, pero ni la Administración ni la empresa dan explicaciones”, añade Mena.

Por ello, CCOO advierte que "no va a permitir que SSG TSI Córdoba intente un descuelgue del convenio" y que adoptará las medidas legales posibles para evitarlo, empezando por una huelga indefinida que dará comienzo el próximo 16 de enero y "que se prolongará hasta que la empresa regularice la precaria e insoportable situación en la que se encuentran los 320 trabajadores y trabajadoras de un servicio tan importante para la sociedad cordobesa como es el de las ambulancias". En opinión de este sindicato, "es incomprensible que, habiendo brillado siempre por su excelencia, haya podido caer en una precariedad tan profunda".