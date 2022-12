Educación en ciberseguridad, inteligencia emocional, seguridad vial o en el cuidado de los animales son algunas de las alternativas que pueden elegir los niños y niñas de Córdoba para divertirse y aprender en las vacaciones de Navidad. Este martes han dado comienzo iniciativas como Diviértete en Navidad, en el Centro de Educación Vial o los Campamentos de Navidad 2022 en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba, todas con carácter lúdico y educativo, pensadas para que los pequeños aprendan valores durante las jornadas laborables del periodo vacacional.

El Centro de Conservación ha vuelto, después de unos años de parón por el covid 19, a sus populares Campamentos de Navidad, donde "transversalmente se trabaja por el cambio climático, por la conservación del medio ambiente, por el respeto a los animales, etc", apunta Juan Rafael Rodríguez, uno de los trabajadores del servicio educativo del Centro de Conservación Zoo de Córdoba

Además, en estas fechas propicias a que muchos de los regalos que reciban los niños sea un animal, "les explicamos que no es un capricho de un día sino de toda una vida, que, por ejemplo, una tortuguita que compramos en una tienda puede vivir 80, por lo que te tienes que ver a ti mismo dentro de 80 años con tu tortuga", aclara Rodríguez, quien también ha explicado a los pequeños las repercusiones medio ambientales que tiene el abandono de estos animales y que acciones como el abandono de tortugas en el río están haciendo "que desaparezcan especies autóctonas como el galápago leproso, y se lo explicamos desde ya, porque si ese animal no se adapta a tus necesidades debes buscar otro o no comprometerte a hacerte cargo de él", señala el educador.

En la visita al zoo, los participantes también han tenido la oportunidad de alimentar a distintas especies con una de manera autosuficiente. "Ellos mismos han recogido algarrobas de las que se caen aquí mismo" y "cangrejos americanos para dárselos a las nutrias", a la vez que aprendían a hacer "una visita responsable sin hacer daño a los animales", ha detallado el trabajador.

Diviértete en Navidad

Por otro lado, el centro de Educación Vial ha acogido este martes la primera jornada de Diviértete en Navidad, que se desarrollará del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, en horario de mañana con el objetivo de que los pequeños y sus familias puedan disfrutar del centro en periodo vacacional y tengan con qué ocupar su tiempo, según ha explicado la coordinadora de programas del departamento de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Josefa Jurado.

La actividad impulsada por la delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba incluye un campus tecnológico, circuito de educación vial y la actividad familiar Días de bici, días de fiesta, que propone rutas en bicicleta por la ciudad para todas las edades. La primera ha sido un recorrido por los distintos belenes de Córdoba al que han asistido 50 personas, que en todo momento han estado acompañados por la Policía Local y monitores.

El campus tecnológico también ha arrancado con la jornada Ciberseguridad: protégete, protégeles, en la que menores y adultos han aprendido "los peligros que conlleva acceder a las redes sociales" y se ha trasladado a los más pequeños que "deben evitar dar todos los datos que les piden" para evitar cualquier práctica fraudulenta, ha señalado Josefa Jurado. En los próximos días se realizarán actividades de pilotaje de drones, inteligencia emocional, impresión 3D y robótica y, como colofón, los días 3 y 4 de enero tendrán lugar Talleres de Ingenio abiertos al público, hasta completar aforo.

El circuito de educación vial también está abierto estos días en horario de 11.00 a 13.00 para que los pequeños y familias que se quieran acercar puedan conducir por un circuito seguro con bicicletas. Esta actividad está enfocada para niños de entre 6 y 12 años que quieran practicar habilidades con su bicicleta o bien aprender el manejo de la misma, en la los dos monitores encargados les dan "pautas para que se vayan soltando y después pasar al circuito para que se vayan familiarizando también con las señales de tráfico", ha detallado, Eduardo Hidalgo , uno de los monitores del centro.