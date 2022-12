Cuatro historias de Navidad

Una Nochebuena menos dura gracias a la solidaridad vecinal

Un pequeño gesto, una mano tendida pueden bastar para aliviar la carga de una familia en apuros. Hace apenas tres meses que Belinda volvió a Córdoba con su pareja y su niña de 7 años. «Nos fuimos a Canarias porque los dos estábamos en paro para intentar empezar una nueva vida allí, pero no nos fue bien y hemos tenido que regresar», explica. Ella logró un empleo en la hostelería, pero él, encargado del cuidado de su hija, no encontró nada.

«Con lo que yo ganaba, no teníamos para vivir y llegó un momento en que tuvimos que irnos, luego probamos en un pueblo de Málaga, pero sin conocer a nadie, tampoco fue bien». No tienen vivienda en Córdoba, así que han tenido que instalarse en casa del abuelo materno de la niña, en el Sector Sur, que los ha recogido temporalmente mientras encuentran un empleo. «Estamos echando curriculums en todas partes, pero el trabajo está muy mal y de momento, ni siquiera hemos podido hablar con la trabajadora social por si podemos solicitar alguna ayuda porque nos han dado cita hace dos meses para final de enero», explica, «pedimos el ingreso mínimo vital, pero no lo supe hacer bien y lo denegaron».

Sin ahorros ni ingresos, la Navidad de este año se presentaba complicada. «El abuelo de la niña no puede ayudarnos económicamente, demasiado que nos ha recogido, así que más de una vez he tenido que ir a la asociación de vecinos para pedir ayuda porque no tenía ni para comprar la leche de la niña». En estos días, Belinda y los suyos han sido una de las 45 familias que se han beneficiado de los lotes de carne (pechuga de pollo, muslos, lomo mini flamenquines, magro y mini sanjacobos) entregados este año por la asociación de vecinos La Mirada del Sur, gracias a una ayuda económica de La Caixa. «Esta Nochebuena, comeremos muslos de pollo asados con patatas para hacer algo especial», explica, «estamos muy agradecidos a la asociación porque nos están echando una mano, no tenemos a quién recurrir en estas fiestas».

Según Manuel Sierra, presidente de la entidad, «la situación en el barrio ha empeorado mucho este año por la crisis y cada vez vienen más familias en busca de ayuda para comer». Hace unos días, prepararon sus tradicionales rosquillas navideñas con 200 kilos de masa, elaboradas gracias al respaldo del Ayuntamiento y varias empresas cordobesas que también se han repartido entre los vecinos.

José Muñoz, voluntario de la Fundación Prolibertas

El tercer ‘San José’ del comedor trinitario

Dicen que las casualidades no existen, que todo pasa por algo. En el comedor social de los trinitarios llevan años dando de comer a centenares de personas gracias a la providencia, esas casualidades que les permiten salir de cualquier apuro. La hermana Antonia, responsable de la cocina hasta su jubilación, solía decir que no había que preocuparse en caso de necesidad porque ya ocurriría algo inesperado para resolver la cuestión. Una de esas casualidades que marcan el designio de la entidad se conoce en la casa como «la historia de los Pepes».

Según relata el director del comedor, Eduardo García, desde hace muchos años cuentan con un «San José» voluntario con el mismo perfil, «personas buenas y de total confianza que, por su situación personal, dedican gran parte de su tiempo de forma desinteresada a todo tipo de funciones en el comedor». El primero fue José Carmona, que durante más de 20 años acudió a diario al comedor para ayudar en todo tipo de ocupaciones, hasta que se hizo mayor y un problema de salud le obligó a retirarse. «Unos días después de irse, llegó otro Pepe, José Romero, que se apuntó de voluntario y ocupó el puesto que había dejado el anterior hasta convirtiéndose en imprescindible por su disponibilidad, amabilidad y entrega». Un día dejó de acudir y, entrañada, «la cocinera fue a su casa para ver qué le pasaba y lo encontró muerto en su domicilio».

Dos días después del triste suceso, otro José hacía acto de presencia en el comedor para ofrecerse como voluntario. El tercer «san José» del comedor se llama José Muñoz y tiene 79 años. Comercial de profesión hasta su jubilación, hizo su vida normal hasta que su mujer falleció hace cuatro años. «Cuando ella faltó, decidí hacerme voluntario para mantenerme activo y como vivo a 20 metros de Prolibertas y sé la labor que realizan, vine a preguntar», recuerda, «me dijeron que unos días antes habían perdido a otro voluntario y me llamaron de inmediato, así que crucé la calle y desde entonces...».

Empezó yendo dos días a la semana ayudar con las comidas y ahora va de lunes a sábado porque el domingo no abren. «Voy todos los días desde las 8.30 hasta el mediodía y colaboro en la recogida de alimentos con la furgoneta, preparando los bocadillos, repartiendo la comida a los usuarios y en lo que haga falta», afirma, «tengo dos hijos mayores, pero vivo solo y esto me llena mucho». Tanto es así que este sábado, por más que sea el día de Nochebuena y se vaya a reunir con la familia, no faltará a la cita. «Cenaremos juntos por la noche, pero ellos saben que por la mañana no cuentan conmigo». Solidaridad a prueba de fiestas.

Rocío Abad, paciente del hospital

Una tardebuena para el ‘milagro’ del Reina Sofía

Según la RAE, un milagro es un suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa, una acepción que encaja a la perfección con el caso de Rocío Abad. Su historia comienza el día de su 18 cumpleaños, cuando salió a celebrar con las amigas en su pueblo, La Carlota, y se contagió de covid. Meses antes, había sido diagnosticada de lupus. Dos semanas después de superar el covid, haciendo los exámenes en el instituto, presentó un cuadro de fiebre alta por el que acudió a Urgencias. «El 14 de mayo ingresó en el hospital Reina Sofía», recuerda su madre. Según la neuróloga Paula Martínez, una de las integrantes del equipo multidisciplinar que la trató, «ingresó por sospecha de brote de lupus, pero estando allí sufrió una disminución brusca de conciencia con vómitos y tras realizarle un TAC nos avisaron porque había sufrido un infarto en el cerebelo». Inmediatamente, fue entubada y quedó en manos de Neurocirugía. Juan Solivera, jefe del servicio, recuerda que el infarto provocó «un edema tremendo y un importante deterioro neurológico que nos obligó a intervenirla a vida o muerte para disminuir la presión en la fosa posterior del cerebelo». Aquella intervención fue exitosa y salvó la vida. De las secuelas del infarto «de las que se ha ido recuperando gracias su fortaleza, su juventud y un espíritu de lucha envidiable», afirma Solivera, que destaca el trabajo de todas las especialidades implicadas en el proceso. Estando en la UCI, se infectó con una bacteria y tuvo que ser tratada por el servicio de enfermedades infecciosas, que también logró sacarla adelante, acompañados por reumatólogos, nefrólogos, hematólogos y oftalmólogos, que trabajaron en equipo para afrontar las complicaciones que fueron surgiendo. Los especialistas del servicio de Rehabilitación intervino en la última fase para ayudarla a recuperar el lenguaje y la movilidad del lado izquierdo.

Rocío intenta no pensar en los días que pasó en el hospital porque su meta es «mirar hacia adelante». «Con el lupus, llevaba mucho tiempo con dolores, así que estaba acostumbrada», explica, «con el infarto, ni siquiera sentí dolor, fue como si me apagaran el cerebro hasta que empecé a mover una mano». Su mayor pena es que le cortaran el pelo para la operación, por más que ese pelo corto no haga más que subrayar sus ojazos negros. «Salí del hospital en silla de ruedas, pero ahora me tengo en pie, cada vez con más equilibrio». Este episodio ha marcado un antes y un después en su vida. «Es como si hubiera vuelto a nacer», afirma. Estudiante de sobresaliente, anda preparándose la Selectividad para ser enfermera, una vocación que su paso por el hospital no le ha quitado. Esta Navidad, no saldrá de fiesta por la noche, pero no piensa renuncar a la Tardebuena. «Voy a ponerme el pelo para atrás y a pintarme los labios de rojo para salir», dice convencida, «mis amigas no me han dado de lado a pesar de que he estado desconectada y tengo muchas ganas de hacer una vida normal». Su madre aún no da crédito de lo ocurrido. «Solo puedo dar las gracias a todo el equipo del hospital que ha salvado a mi hija».

Ángel Quesada, capitán de la Brigada Guzmán El Bueno X

La mejor misión, vivir la primera Navidad de Rosa

Ángel Quesada tiene 34 años y es capitán del regimiento Real de la Reina, mando de la segunda compañía desde el verano en la Brigada Guzmán El Bueno X de Córdoba después de cinco años como teniente. Esa fue su primera misión en el extranjero y coincidió con otro hito importante, la llegada inminente de su segunda hija al mundo. Natural de un pueblo de Murcia, este año participó en el despliegue en Letonia con la brigada entre los meses del 7 de enero enero al 22 de julio. «Mi mujer estaba embarazada cuando me fui y mi hija nació el 2 de abril, por lo que estuve cuatro meses desplegado sin conocerla, hasta que regresamos».

Para un militar, la movilidad forma parte de la profesión, aunque no es fácil vivir a tantos kilómetros de distancia la paternidad. «Es mi segunda hija, tenemos otro niño de tres años», explica, «se sobrelleva porque los compañeros te arropan, te apoyas en ellos y el tiempo que tienes libre haces videollamadas para ver cómo va todo en casa».

El momento más complicado, se vivió cuando estalló la Guerra de Ucrania mientras estaba en zona de operaciones. «La preocupación de la familia, la mía y la de todos los que estábamos allí, fue generalizada porque no sabían que iba a pasar con nosotros, así que el jefe del contingente hizo una conferencia para informar de la situación y tranquilizar al personal».

Aunque viven en Córdoba, cuando él fue desplegado a Letonia, su mujer se instaló en Murcia para estar acompañada de la familia para ayudarla con el hijos mayor y estar con ella durante el embarazo y el parto. El nacimiento estaba programado para el día 2 de abril y su hija llegó justo cuando se la esperaba. «Esa mañana salí a desayunar y a la vuelta, a las nueve y diez, recibí una llamada de España, era mi mujer diciéndome que todo había ido bien», explica mientras rememora aquel momento, «cuando estás fuera se vive todo con mucha intensidad».

El capitán Quesada tiene grabado en la memoria el momento en que cogió en brazos por primera vez a su hija. «La niña era muy pequeña y nosotros llegábamos muy tarde al aeropuerto, así que me recogieron mis padres y mi hermana», relata, «cuando llegué a casa los niños estaban durmiendo, eran las dos de la mañana, pero se ve que la niña sintió algo y empezó a llorar así que nos levantamos y fuimos a verla. Recuerdo la imagen de mi mujer poniéndomela en los brazos por primera vez, de hecho, me hizo una foto y está con un imán en el frigorífico.

Su hija se llama Rosa y ha cumplido 8 meses y su hijo se llama Ángel, como él. Los cuatro están pasando unos días en Murcia para celebrar la primera Navidad de la niña en familia. Ahora mismo, esa es la misión más importante del capitán