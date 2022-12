El consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba aprueba el proyecto de Presupuesto 2023 asciende a 190.588.330 euros lo que supone una subida del 8,99% (157.167.000 miles de euros) con respecto al presupuesto del 2022. El proyecto ha sido remitido al Consejo Social para su aprobación esta tarde.

Se encuadra dentro Modelo de Financiación Pública Ordinaria de las Universidades Públicas andaluzas para el periodo 2022-26. Tomando como punto de partida el anteproyecto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la Universidad de Córdoba se presupuestan 135.842,493 euros. Una cantidad que, incrementada en las cantidades estimadas del Modelo de Financiación Pública Ordinaria de las Universidades Andaluzas por ingresos de bonificación de matrículas 2.700.000 € y 986.400 de movilidad Erasmus, la previsión total de ingresos del citado Modelo para 2023 asciende a 139.528.993. Ello supone un incremento del 5,32% de la financiación definitiva para la UCO en 2022 (132.477.409 €).

De forma específica, cabe destacar la previsión del capítulo 1, gastos de personal, en el que se ha presupuestado la cantidad de 117.691.858 euros. Dicha partida se destina íntegramente a hacer frente a los gastos incluidos en la estimación de la cota de personas de la Universidad, en la que se incluye una línea de actuación destinada a la Formación del Personal, que asciende a 154.000 euros.

Por otro lado, en lo que respecta al capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios, presenta en su globalidad una subida del 26,82% (6.760.620 de euros). Destaca el incremento en un 166,6% el incremento en la partida de energía eléctrica y un 69,38% de gas y combustible, como consecuencia de la actual crisis energética. Además, cabe destacar el aumento previsto para investigación científica, que presenta un incremento del 9,55%.

Por último, se ha incrementado la capacidad de participación de las estructuras universitarias, centros, departamentos e institutos de investigación, en la puesta en marcha de acciones estratégicas mediante la introducción de partidas específicas que suponen un incremento significativo de la disponibilidad de crédito de las mismas.

Calendarios académico y laboral

El Consejo de Gobierno de la UCO ha aprobado también el calendario académico oficial para el curso 2023-24 que, en los grados, establece el inicio de las clases el 18 de septiembre de 2023 y el término de las mismas el 7 de junio de 2024. El primer cuatrimestre abarcará el periodo comprendido entre el 18 de septiembre y el 12 de enero de 2024, y el segundo, del 19 de febrero al 7 de junio de 2024.

El calendario para los estudios de Máster se establece del 1 de octubre de 2023 a 30 de septiembre de 2024. Para las titulaciones de máster, el periodo lectivo se fija del 2 de octubre de 2023 a 17 de febrero de 2024 (primer cuatrimestre) y del 19 de febrero a 8 de junio de 2024 (segundo cuatrimestre).

En relación con las fechas de exámenes, la primera convocatoria ordinaria del primer cuatrimestre será del 15 al 27 de enero de 2024; del 5 al 17 de febrero de 2024, la segunda convocatoria ordinaria de este primer cuatrimestre. Del 10 al 22 de junio y del 1 al 8 de julio de 2024, se establecen las primeras y segundas convocatorias ordinarias del segundo cuatrimestre.

En lo concerniente a los plazos de matrícula, se establecen del 25 al 31 de julio de 2023 para el alumnado que haya superado todas las asignaturas y del 18 al 22 de septiembre para quienes no hayan superado todas las asignaturas. La fecha tope de cierre de actas de la segunda convocatoria ordinaria del curso 2022-23 se fija el 24 de julio de 2023. Para alumnado de nuevo ingreso, el plazo será el que establezca la Comisión del Distrito Único de las Universidades Públicas de Andalucía.

También se ha modificado el calendario académico del presente curso académico para incluir los periodos no lectivos y no laborables, fiesta patronal y no lectivos y laborables del Centro Fisidec, tras su adscripción a la Universidad de Córdoba y con respecto a la convocatoria extraordinaria de exámenes para estudiantes de segunda matrícula y superior que se fija del 1 al 7 de septiembre de 2023. También ha quedado aprobado el calendario laboral 2023 del Personal de Administración y Servicios.

10º Plan de Divulgación

El Consejo de Gobierno ha aprobado el 10º Plan de Divulgación Científica diseñado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCi), que será ejecutado entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. El nuevo documento hereda alguna de las acciones de éxito desarrolladas en los años anteriores y consolidadas en la oferta cultural y educativa de la provincia, al tiempo que propone nuevas actividades que contribuyan a la consecución de los objetivos específicos diseñados dentro de los cuatro grandes ejes de la estrategia divulgativa de la institución centrados en la promoción de la cultura científica y de la innovación en el entorno local y provincial, el fomento de las vocaciones científicas y del pensamiento crítico y creativo, la comunicación de resultados de investigación y la formación del personal investigador en divulgación científica.

La nueva edición del plan apostará decididamente por la extensión de las actividades programadas, especialmente en los dos primeros ejes, a los pueblos de la provincia de Córdoba, en línea con la política de desarrollo territorial marcada por el Plan Estratégico de la UCO. La resolución de sendas submodalidades de ayudas del Plan Propio de Investigación, han sido otros puntos aprobados en el apartado de investigación.

Innovación y Transferencia

Durante la sesión ha sido aprobada la 2ª Convocatoria de Proyectos Propios de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba dotados por aquellos remanentes no empleados en los contratos celebrados al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la LOU destinados al desarrollo de nuevas líneas de trabajo o al desarrollo y mantenimiento de las existentes. El plazo de solicitud será del día 1 al 31 de enero de 2023. El consejo también ha resuelto definitivamente la modalidad 2 del 8.

Becas

En el apartado de estudiantes, el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases reguladoras de las becas UCO-Campus, destinadas a fomentar las iniciativas en materia social, de cooperación y de concienciación en materia de prevención de enfermedades y de cuidado del medioambiente e implantar acciones y comportamientos que ayuden a conseguir objetivos de salud y sostenibilidad. Cada beca tendrá una asignación mínima de 2.000 euros, que se abonará en un único pago al finalizar todas las actividades y corresponderá a un periodo de seis meses. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba.

También se han aprobado las bases que regulan las ayudas dirigidas a financiar los precios públicos del alumnado del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban. La cuantía de cada beca cubrirá como mínimo el 50% de las tasas de matriculación en el Programa de Estudios para Mayores. La dirección del centro podrá incrementar este porcentaje en las respectivas convocatorias, en función de su disponibilidad presupuestaria.

El número de becas a conceder será determinado en las respectivas convocatorias en función de la disponibilidad presupuestaria del Centro Intergeneracional. Del total de ayudas convocadas se reservará un 10 % de las mismas para ser cubiertas entre personas con discapacidad y grado reconocido de minusvalía igual o superior al 33 %. También se ha aprobado la modificación de las bases reguladoras del Programa Praems de Prácticas en Empresas.

Cultura

En materia cultural el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de la 11ª edición de UCOPoética, premio creado con el objetivo de reconocer la creación poética entre el estudiantado de las universidades públicas competitivas. El plazo de presentación de trabajos comienza el 9 de enero de 2023 y finaliza a las 23.59 horas del 5 de marzo.

En esta edición las personas participantes deberán presentar tres poemas, uno de los cuales deberá contener necesariamente la palabra “cuerda”. Además de los tres poemas escritos, se pueden presentar vídeos o audios de recitado. El jurado seleccionará 5 aspirantes que pasarán a la siguiente fase, en la que participarán en un seminario de creación poética que se celebrará del 17 al 21 de abril. De los finalistas, resultará una única persona ganadora que obtendrá la participación como poeta en el festival Cosmopoética 2023. La Universidad de Córdoba publicará una antología en la que participarán tanto la persona ganadora como las finalistas.

Igualmente, también ha quedado convocado el certamen de creación audiovisual Suroscopia 2023, dirigido a primer la creación y la formación en el ámbito audiovisual entre integrantes de la comunidad universitaria en España y universidades internacionales invitadas. El premio se convoca en tres categorías: ficción, videocreación y documental.

El plazo de presentación de las obras se abrirá el día 9 de enero de 2023 y se cerrará el día 31 de marzo de 2023, ambos inclusive. Los directores/as de los 15 trabajos finalistas (5 por categoría) más el ganador de la votación del público, asistirán a un seminario de creación audiovisual en Córdoba, que impartirán uno o varios profesionales de reconocido prestigio, del 5 al 9 de junio de 2023. El certamen establece dos tipos de premios: otorgados por el jurado (con una dotación de 900 euros en cada categoría) y del público (300 euros al trabajo ganador).

También de materia de proyección social se han nombrado diversos cargos de las aulas de Sinhogarismo, Cine, Software Libre y Fotografía y aprobado los reglamentos y consejos asesores de las de Música e Ingenia de Cultura y Tecnología.

Docencia

Durante la sesión se han aprobado los premios extraordinarios de Grado, Máster y Doctorado correspondientes al curso 2021/22. Dentro del capítulo de másteres, ha quedado modificado el itinerario itinerario institucional de doble titulación del Máster Universitario en Ingeniería de Montes y Máster Universitario en Geomática, teledetección y modelos espaciales aplicado a la gestión forestal.

En el apartado de formación permanente e innovación docente se han aprobado los cursos de Internado de las especialidades de Anestesia y Analgesia y en Cirugía de Pequeños Animales del Hospital Clínico Veterinario y el reglamento de bases reguladoras del Plan de Innovación Docente cuyos objetivos son impulsar las acciones de innovación docente que generen una mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resultados académicos del alumnado de la UCO; completar la formación del profesorado novel a través de su participación en proyectos de innovación específicos; fomentar proyectos de innovación que incluyan la perspectiva de género; favorece el desarrollo de proyectos de innovación que incluyan la atención a la diversidad funcional; potenciar los vínculos de la UCO con los centros docentes públicos no universitarios y valorar y apoyar los proyectos docentes innovadores que se consideran referentes de calidad en cada centro de la UCO.

En materia de Formación de Profesorado Universitario, se han aprobado los cursos denominados Cómo aplicar la perspectiva de género en la actividad docente e investigadora y Gestión y publicación de revistas académicas online: OJS. Métricas de revistas.

Otros acuerdos

En lo concerniente a Política Departamental y Personal, se han aprobado los perfiles y comisiones evaluadoras de plazas de cuerpos docentes universitarios y de profesorado contratado.

Por último, el Consejo ha acordado la actualización de la declaración de política ambiental de la Universidad de Córdoba, aprobado el reglamento que regula las subvenciones otorgadas por la UCO, la composición de diversas comisiones, aprobado distintos convenios y sustanciado diversos recursos.

Distinciones Tomás de Aquino

También se han concedido en la sesión las distinciones Tomás de Aquino 2021-22, premios con los que la UCO agradece el apoyo y la colaboración que recibe desde distintos sectores de la sociedad. Este año los galardones han correspondido al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, Fundación ONCE, Paula Perea y Carlos Begara, la Fundación Castilla del Pino y al profesor Carlos Díaz García-Mauriño.

Al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, por confiar en las capacidades de desarrollo territorial que genera la investigación básica de la Universidad de Córdoba comprando para uso científico de nuestra institución la Ciudad Romana de Mellaria en Fuente Obejuna, la cual nos fue cedida íntegramente para poder seguir generando una mejor sociedad desde el conocimiento en el norte de Córdoba.

A la Fundación ONCE, por ser referente dentro del mundo de la discapacidad en el ámbito universitario a la vez que trabaja con la UCO en materia de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad. Como es el caso específico del proyecto UCOIncluye, curso para la adquisición de competencias socioemocionales y laborales de alumnado con discapacidad intelectual, así como del Banco de productos de apoyo Fundación ONCE y de las becas de Prácticas Fundación ONCE-CRUE.

A Paula Perea y Carlos Begara, en reconocimiento a la generosidad que han puesto de manifiesto con la cesión de la colección de su propiedad a la Universidad de Córdoba. Este gesto supone un impulso a la apuesta de nuestra Universidad por el Arte Contemporáneo del que es un magnífico referente el conjunto de obras atesoradas a lo largo de los años por la familia Begara-Perea.

A la Fundación Castilla del Pino, con ocasión de la celebración en 2022 del Centenario del nacimiento del insigne psiquiatra gaditano Carlos Castilla del Pino, vinculado a la Universidad de Córdoba desde 1977, primero como profesor interino en la Facultad de Medicina y, desde 1983 como Catedrático Extraordinario de Psiquiatría. Este reconocimiento se concede a la Fundación Castilla del Pino en agradecimiento por la donación realizada a la Universidad de Córdoba de su Biblioteca profesional y a la estrecha colaboración existente entre ambas instituciones.

Por último, al profesor Carlos Díaz García-Mauriño en el 30º aniversario de su generosa contribución al impulso de la Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y al fomento de la vocación científica de los más jóvenes a través de la donación de su colección de minerales, rocas y conchas.