Córdoba afrontaba el sorteo de la Lotería de Navidad con ilusión y esperanzas renovadas, pensando en que, esta vez sí, el Gordo, o al menos una importante cantidad de dinero en otros premios mayores, hiciera del 22 de diciembre de 2022 un día para recordar. Sin embargo, la realidad ha sido dura con Córdoba porque, así se ha portado la Lotería de Navidad con Córdoba.

La Lotería de Navidad en Córdoba

Y es que no es que no haya caído el Gordo, que tampoco lo haya hecho el segundo premio, es que directamente, ninguno de los once grandes premios se han vendido en Córdoba.