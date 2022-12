Premiados con la Lotería de Navidad en Córdoba: una misma ilusión y muchas formas de vivirlo

Una ayuda para familias "achuchadas" económicamente, la compra de un apartamento en la playa o, simplemente, una alegría compartida con los hijos han sido algunos destinos de los premios de lotería de Navidad recibidos en Córdoba, según recuerdan agraciados a este periódico.

Localizar a quienes han conseguido el Gordo ha resultado casi tan complicado como la propia llegada de este premio a la provincia (ha caído en 12 ocasiones en dos siglos). Sin embargo, loteros que han repartido este premio en los últimos años recuerdan la "ilusión inefable" que vivieron al dar esta suerte a vecinos y "forasteros". En algún caso, también admiten que, pese a haber transcurrido los años, todavía no conocen la identidad del comprador del décimo.

Una de las ediciones de este sorteo extraordinario más recordadas en la capital es la de 1992. Los supermercados Deza vendieron íntegramente el número 42.890, ganador del segundo premio, repartiendo 15.120 millones de pesetas entre muchas familias cordobesas, principalmente, en La Viñuela y el Sector Sur.

"En el barrio, muchísimas personas estábamos necesitadas económicamente. Me vino como anillo al dedo. Yo estaba echando horas en una casa y me enteré en el trabajo. La señora me dijo que si quería, que me fuese, pero le contesté que no, porque no me iba a sacar de nada. Estábamos tan mal... Mi marido era camionero y fue una ayuda grande, 2,4 millones de pesetas de la época. Gracias a Dios, pudimos pagar al mecánico, que le pagábamos poco a poco", recuerda Carmen Pérez, vecina de la avenida de Jesús Rescatado.

Un día que acudió a comprar al supermercado Deza, la cajera le preguntó si quería una papeleta de la lotería de Navidad. "Venía de trabajar, había ganado 1.000 pesetas y compré lotería por 500 pesetas. Ya te contaré si me alegré...", confiesa. Tras conocer el premio, se encontró con el mecánico y este le dio la enhorabuena. Carmen le anunció que ya iba a cobrar por su trabajo. Madre de tres hijos y ahora también abuela, señala que aquel segundo premio "nos sirvió para ponernos al día y empezar de nuevo. No faltó el trabajo y fuimos para adelante".

Un apartamento en Fuengirola

Para Isabel Marín, también clienta de Deza, "lo más grande fue la ilusión que vivieron mis hijos". Su familia había comprado tres papeletas y ganó 7,5 millones de pesetas con el segundo premio del sorteo de 1992. Su marido tenía la costumbre de apuntar los números la noche de antes y llevarlos al trabajo. Al conocer el resultado del sorteo, la telefoneó para darle la buena noticia.

Él era analista de laboratorio en Electromecánicas y ella, ama de casa. Isabel rememora que, gracias a este premio, "muchísima gente aprovechó y se compró el apartamento". Su familia lo adquirió en la localidad malagueña de Fuengirola. Acerca de esta suerte, confirma que la alegría de recibir un premio de la lotería de Navidad "es enorme", pero puntualiza que "el dinero no hace la felicidad" y lamenta que su marido, "el amor de mi vida", falleció hace algún tiempo y "ante eso, ni dinero ni nada".

"Tuvimos la suerte de que a los pocos años lo prejubilaron y pudimos disfrutar más del apartamento, pero luego, desgraciadamente, se fue", recuerda. Al igual que Carmen Pérez, Isabel Marín subraya que "todos los años seguimos con la ilusión de que pueda tocar algo".

Una sorpresa compartida con los hijos

El caso de Rafael Sánchez es más reciente. En el 2020, en un viaje a Almería, adquirió un décimo agraciado con el tercer premio de la lotería de Navidad y ganó 50.000 euros. En el mismo día compró el décimo premiado y, además, 15 décimos de otro número para repartirlos entre personas que se lo habían pedido y regalarlos. "Podía haber sido al contrario", lamenta, en alusión a la posibilidad de haber repartido esta suerte.

No obstante, reconoce que "me dio mucha alegría. No estaba siguiendo el sorteo. Al día siguiente entré en una web para mirarlo, puse el número y pensé que había un error. Fue una sorpresa", recuerda. Rafael explica que, como a la mayoría de los cordobeses, "nunca me había tocado, solo reintegros y cosillas así". En cuanto al destino del premio, lo compartió con sus dos hijos. "Nos dio mucha alegría, no saca de la miseria, pero ayuda", afirma.

La última vez que Córdoba recibió El Gordo

La avenida de Jesús Rescatado fue escenario también de la última llegada del primer premio de la lotería de Navidad a Córdoba, que tuvo lugar en el 2020. El estanco regentado por Concepción Sánchez vendió un décimo del número 72.897, premiado con 400.000 euros. Dos años más tarde, esta vendedora comenta que desconoce la identidad del agraciado y precisa que "esta avenida es muy comercial y viene mucha gente de los pueblos, y de fuera. No sabemos si es cliente, nadie ha comentado nunca nada".

Concepción Sánchez afirma que, desde entonces, los clientes "vienen predispuestos, a ver si toca otra vez, pero tengo una clientela maravillosa de siempre...". Al igual que ocurre en otras administraciones de lotería, subraya que han vendido premios más importantes por su cuantía económica, "aunque no en Navidad, que es la gran fiesta". Respecto a la actitud de los agraciados, añade que "suelen pasar por aquí y dar las gracias, e incluso dejan un detalle".

El año más destacado, el 2018

Dos años antes, en el 2018, El Gordo dejó 2,8 millones de euros en la provincia a los compradores del número 03.347. Uno de los décimos fue vendido en un estanco de la avenida de Barcelona, en la ciudad de Córdoba, que vendió, además, tres décimos del tercer premio.

Ana Belén Gavilán, una trabajadora, explica que la persona agraciada con El Gordo ya ha fallecido. "Era un cliente habitual, que pidió una terminación, la máquina le dio el resto del número. Cuando salió el premio, vino a preguntarme si era verdad y le recomendé que lo guardara en casa para llevarlo al banco. Se fue al bar e invitó a los vecinos a café", recuerda.

Ese mismo día dieron el tercer premio. La agraciada fue una mujer que compró tres décimos. "Le pregunté si quería cambiarlo, porque era un número raro, pero se lo quedó", rememora Ana Belén. La afortunada ganó 50.000 euros con cada décimo.

También dieron un tercer premio del 2018 (al número 04.211) en la administración de lotería de El Corte Inglés, y un año antes, vendieron un segundo premio (al 51.244). Francisco Javier Romero, el propietario del negocio, destaca que en el sorteo extraordinario de Navidad "la ilusión es distinta, es una tradición que pasa de padres a hijos y tiene un encanto que no tienen los otros. Hay clientes que no compran nunca y compran en Navidad", precisa.

En cuanto a los agraciados con los distintos premios que han vendido en esta administración, indica que "a algunos sí los conozco, ha tocado a compañeros y a clientes habituales. Hay gente que se ha comprado un piso o que ha comprado un local y le ha puesto un negocio a sus hijos. Le ha mejorado bastante la vida", reconoce.

En una ocasión, dio un primer premio de la lotería, dotado con 25 millones de pesetas, a un joven que se dedicaba a la venta en la calle. No le cambió demasiado la vida, ya que "al tiempo volvió a la venta ambulante", recuerda, y después, falleció a causa de una enfermedad.

"Todavía tengo los carteles"

En el establecimiento de Puente Genil regentado por Rafael Ortiz se vendió también el primer premio del sorteo de Navidad del 2018. Al ser preguntado por la identidad del agraciado, este empresario indica que "no era de Puente Genil, son días de muchas visitas... Creo que fue una persona forastera, me dijeron que tenía familia aquí".

En cambio, sí se conoció la identidad de quienes ganaron El Gordo aquel año en las localidades de Fuente Carreteros y La Carlota. En el primer caso, José Marcos Herrera, propietario del estanco donde se vendieron dos décimos agraciados, recuerda que la noticia se difundió en el pueblo. La persona agraciada no ha realizado declaraciones a este periódico, pero el vendedor recuerda que le dio las gracias.

"Poco tiempo antes había preguntado en la delegación (de Loterías y Apuestas del Estado) qué podía hacer para vender más y me dijeron que dar un premio. Todavía tengo los carteles y no creo que los quite. Llevaba dos años con la máquina de venta de lotería", recuerda.

Del hospital a ganar 1,2 millones

También conocen al afortunado en la librería El Gallo de La Carlota. Juana María Sánchez afirma que es un vecino de un municipio de Jaén, que había salido del hospital en Sevilla y pasó por allí. Adquirió tres décimos, con los que ganó 1,2 millones de euros. Desde entonces, acude a este establecimiento a comprar lotería.

Juana María alude a las imágenes de alegría desbordada que se difunden cada año en los medios de comunicación, al conocerse los ganadores del sorteo, y subraya que "ese día lo sentí. Aunque no te toque, la alegría de dar premios es algo inefable. Lo recordamos con muchísimo cariño". Acerca de este afortunado del año 2018, comenta que mantienen relación y cada vez que dan un nuevo premio les felicita. "Siempre nos dicen: Seguid cumpliendo sueños", afirma.