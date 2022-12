El auto apunta a la confabulación con empresarios para repartirse los contratos de Infraestructuras

El auto emitido este miércoles por el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba en torno al caso Infraestructuras pone el foco, además de en los cargos técnicos y políticos del área, en nueve empresarios. A partir de la investigación policial, se definen una serie de comportamientos por parte de los contratistas, algunos de ellos directamente invitados a presentarse a ciertas obras, que se llega a definir en el auto judicial como "confabulación", dejando entrever, además, una evidente relación entre las distintas empresas.

El juez define varios delitos a raíz de las acciones supuestamente cometidas por los investigados, como son prevaricación administrativa, cohecho, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, en varias ocasiones, como cooperadores necesarios de dichos tipos delictivos.

Se explican varios casos concretos de obras, como las llevadas a cabo en la avenida Libia, pero no es la única. El juez habla de "candidatas ficticias" presentándose a contratos o expedientes tramitados como de obras cuando son claramente para suministros o servicios (por lo cual deberían haber sido tramitados por el procedimiento ordinario, no contrato menor, en función de su cuantía). La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se incluye en el auto habla también de que estas empresas llegaron a presentar ofertas para ciertas obras cuya diferencia no era ni de seis euros.

También se apunta la emisión de facturas por trabajos que no fueron realizados o con desfases, es decir, mucho más abultadas de lo que tendrían que haber sido. En uno de los casos se asegura que uno de los empresarios era compañero de estudios del principal técnico investigado (hicieron juntos algunos de los viajes que salen en el auto) y para demostrar la relación entre empresas pone de ejemplo que el titular de una de ellas denunció el robo de una furgoneta de otra de las empresas refiriendo ser empleado de ésta.