"La contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras anuales»

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) reconoce este martes en la 12ª Lección Científica Maimónides la trayectoria científica de la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira.

¿En qué situación se encuentra ahora mismo la pandemia del covid, pues en España los casos no son elevados, pero en China sí?

El virus del covid sigue circulando, aunque todas nuestras esperanzas son que para 2023 podamos dejar de llamar a esta pandemia una emergencia de salud pública global. El problema está cuando se produce un aumento muy importante de casos, como está pasando ahora en China, y que esa mayor incidencia pueda sobrepasar la capacidad hospitalaria, ya que en el resto del mundo la tendencia de la mortalidad es estable. En China han subido los casos porque hubo un cambio muy radical de la estrategia de control del virus, de un gran control a liberar completamente las medidas, lo que derivó en un movimiento muy importante de personas sin medidas de prevención.

¿El mayor número de casos que se espera este año de gripe, bronquiolitis y otros virus respiratorios ya se dará todos los inviernos o será más acentuado este año tras dos años con mascarillas?

Al haber habido menos transmisión de virus respiratorios en los dos últimos años pues era esperable que aumentaran este año los casos de gripe y de bronquiolitis. Lo importante es que se puedan controlar las urgencias y que no haya tantos ingresos. Debido a la pandemia la normalidad en cuanto a la incidencia anterior que había de virus respiratorios en la época precovid no sabemos si seguirá siendo la misma o no, de forma que habrá que convivir con los virus y saber adaptarnos lo mejor posible.

¿La expansión del virus de la viruela del mono ya quedó controlada a nivel mundial?

Sigue estando bajo vigilancia intensa a nivel global. Ha habido focos del virus en algunos países, pero con la vacunación que se puso en marcha más la vigilancia global se espera que se estabilice.

¿La mayor expansión de virus que parecían controlados y la mayor incidencia de enfermedades respiratorios o cáncer son causa también del cambio climático?

Hace apenas un mes acabó la cumbre mundial sobre cambio climático en Egipto, en la que se hizo hincapié en la necesidad de reducir las emisiones derivadas de la explotación de combustibles fósiles, pero falta mucho en ese terreno y en este ámbito el argumento salud se vuelve muy importante. Porque esos combustibles son los responsables en gran parte del calentamiento global y de la contaminación del aire que causa 7 millones de muertes prematuras anuales. Datos que evidencian el drama y la urgencia de luchar contra la contaminación atmosférica, porque está entrando en nuestros pulmones y sistema respiratorio, con consecuencias muy dramáticas en forma de enfermedades crónicas para los pacientes y de mayor presión sobre el sistema sanitario. La crisis energética en la que está anclada el mundo entero tiene que suponer un incentivo mayor para incrementar las energías renovables. Las administraciones deben adoptar medidas para proteger la salud de la población y reducir el coste sanitario y económico que causa el cambio climático.

¿Qué valoración realiza sobre entidades como el Imibic?

Es importante que existan instituciones como el Imibic que promuevan la innovación y la ciencia para que la sociedad tenga un futuro más positivo.