Mayor de 45 y con estudios secundarios, el perfil del parado con discapacidad

Mayor de 45 años, con estudios secundarios y en situación de búsqueda de empleo en servicios desde hace más de 12 meses. Este es, a grandes rasgos, el perfil mayoritario de los parados con discapacidad en Córdoba, un colectivo en el que se encuentran registradas 2.703 personas.

El Servicio Andaluz de Empleo ha difundido recientemente, con motivo del Día internacional de las personas con Discapacidad, el estudio del mercado de trabajo para este colectivo relativo al año 2021. El documento indica que, en este caso, el 49% de las paradas registradas son mujeres, frente al 60% de la media provincial (con datos de diciembre del 2021). Por otro lado, los hombres con discapacidad representan algo más de la mitad del total, a diferencia de lo que ocurre en líneas generales en Córdoba, donde los varones suman el 40% en el colectivo de desempleados.

Otros indicadores apuntan, no obstante, las similitudes en la evolución de este grupo con lo que ocurre a nivel provincial. De este modo, el año pasado se redujo un 16% anual el paro entre las personas con discapacidad, mientras que, a nivel global, diciembre registró un descenso del 18% en la cifra de parados en Córdoba, que cerró el año con 65.349 personas.

Esta caída fue posible gracias a que se realizaron 6.328 contratos a personas con discapacidad, lo que supuso un incremento interanual del 16%. En esta población, por tanto, la contratación creció dos puntos porcentuales por encima de la media provincial, que arrojó una subida anual del 14%, con 508.206 incorporaciones.

Sin embargo, los contratos a personas con alguna discapacidad apenas representaron el 1% del total. El informe difundido por el observatorio Argos pone de manifiesto, asimismo, que solo el 31% fueron para las mujeres y el resto, para los hombres. Casi la mitad de estos puestos de trabajo se destinaron a mayores de 45 años con estudios secundarios.

En cuanto a los sectores económicos donde se ocuparon, al igual que ocurre en el conjunto del mercado laboral cordobés, hay que reseñar el peso de la agricultura (30%) y servicios (58%). La industria (6%) y la construcción (5%) tuvieron un protagonismo muy inferior en la contratación del colectivo. Por otro lado, la estadística indica que el 94% de los contratos fueron temporales y los demás, de duración indefinida.

La ocupación de peón agrícola (excepto en huertas, viveros, invernaderos y jardines) contabilizó casi una cuarta parte de los contratos realizados y fue el principal nicho de empleo para estos cordobeses. En segundo lugar aparece el personal para la limpieza de oficinas, hoteles y establecimientos similares; también destacan los contratos a barrenderos y otros trabajadores de limpieza; los peones de las industrias manufactureras y la incorporación de trabajadores cualificados en actividades agrícolas como algunas de las áreas donde las personas con discapacidad encontraron más oportunidades laborales.

Los incentivos

Respecto a las medidas de apoyo para la creación de empleo en este grupo de población, entre otros datos el SAE informa de que en 2021 se realizaron 10 adaptaciones al puesto de trabajo en centros especiales de trabajo en Andalucía y solo una de ellas tuvo lugar en Córdoba. Esta provincia fue la tercera de la comunidad autónoma con un mayor número de puestos de empleo mantenidos con incentivos en los centros especiales, al concentrar 2.284, el 14% de los 16.082 registrados a nivel regional.

De otro lado, el año pasado las empresas ordinarias y las entidades sin ánimo de lucro recibieron ayudas para la contratación de 45 trabajadores con discapacidad (nuevos empleos o conversión en indefinidos) en Andalucía, pero en Córdoba solo se contrató a una mujer gracias a esta medida.

Con respecto a la situación de este colectivo, la presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic), Sara Rodríguez, explica que la bolsa de empleo de esta entidad tiene más de 7.000 demandantes y cerca de un 70% «no tiene ni los estudios básicos», detallando que «no tienen recursos para formarse y no tienen la esperanza de encontrar trabajo. Hay un mantra de resignación, ¿para qué si no me van a dar la oportunidad?», apunta que pueden preguntarse estas personas.

La responsable de Fepamic confirma que la empleabilidad del colectivo «sigue siendo una tarea pendiente» y que «la única que existe la hacen los centros especiales de empleo». De este modo, manifiesta que «existe como un desconocimiento de que las personas con discapacidad puedan ser capaces de desempeñar su puesto de trabajo. Va ligado a la creencia de que es más un gasto que una inversión. Pueden desempeñar el puesto igual que cualquiera, siempre que se tenga claro qué adaptaciones necesitan en caso de que las necesiten», y Fepamic «está a disposición para ayudar», recuerda.

El centro de formación de esta entidad trabaja en la actualidad con una treintena de alumnos y próximamente entrarán otros 50. «Como mínimo, la mitad estará trabajando en 2023», augura Sara Rodríguez. La jardinería, los cuidados y la orientación laboral son las tres especialidades en las que formarán a los estudiantes el año que viene.