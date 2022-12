A pocos días de las fiestas, Cáritas diocesana de Córdoba recuerda que no todos los cordobeses podrán celebrarlas en familia y bajo un techo. La entidad ha aprovechado la presentación de su campaña de Navidad, Like al corazón. La Navidad es de todos, no les dejes fuera, para recordar la labor que hacen para ayudar a las personas sin hogar y desvelar que desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre han atendido, solo en Córdoba, a 854 personas sin hogar, la mayoría de ellas, varones entre 36 y 60 años, gracias al programa de protección a personas sin hogar.

Según ha informado la coordinadora de acción social del programa Personas sin hogar de Córdoba, María Calleja, del total de personas beneficiadas por la ayuda, 740 son hombres y 114 mujeres, 442 son nacionales y 412 migrantes. Además, 190 personas distintas han podido dormir y cubrir todas sus necesidades básicas en la casa de acogida Madre Redentor o en el ala de baja exigencia. En calle han atendido a 421 personas, con la unidad móvil. De esas 421, 330 solo han sido atendidas por este recurso, "ofreciéndoles información de recursos disponibles en la ciudad, a través de la red cohabita, así como alimentación, ropa de abrigo y, sobre todo, la escucha y la cercanía", ha apuntado Calleja. Asimismo, además de en la casa de acogida, han alojado a 27 personas en el piso de atención a reclusos virgen de la merced y a 35 en alojamientos protegidos. Todo ello ha sido posible gracias a la ayuda de los más de 60 voluntarios con los que cuenta la organización en Córdoba.

Son personas que como Omar Bekri, tienen una historia detrás, y han recibido no solo un techo y dinero, también formación y herramientas para poder desenvolverse y vivir por sus propios medios. Omar tiene 24 años y llegó a España en 2017, poco después sufrió un accidente y a día de hoy se encuentra en silla de ruedas. Gracias a la ayuda de Cáritas, el marroquí ha conseguido formarse en costura y actualmente se encuentra trabajando en el taller Dorcas. "Lo ha pasado muy mal aquí porque he venido a trabajar y me ha pasado este accidente y me he visto solo y sin familia, y me he sentido muy solo hasta que me encontré con Cáritas que es como mi familia", ha confesado el joven.

Estos datos no hacen sino evidenciar la necesidad de proporcionar ayuda a los colectivos vulnerables como las personas hogar, y con motivo de la llegada de la Navidad, Cáritas Córdoba lanza la campaña Like al corazón. La Navidad es de todos, no les dejes fuera, en la que quieren visibilizar esta problemática y hacer un llamamiento a la ayuda, para que nadie se quede fuera de la Navidad. "Desde Cáritas queremos que se tome conciencia de la otra Navidad, la que viven todas estas personas en situación de calle. No podemos mirar a otro lado por más que para muchos sean invisibles se trata de personas como tú y como yo", ha apuntado en la presentación la de campaña, don Pedro Cabello, delegado diocesano de Cáritas.

"Mientras que unos vamos y venimos cargados con compras y regalos, mientras suenan villancicos por todas las esquinas y alumbra las luces de Navidad, muchas personas seguirán su rutina de adecentar su cartón para dormir bajo una cornisa o en un portal", ha recordado Cabello.

El delegado diocesano ha señalado que, precisamente, de eso se encargan desde la casa de acogida o el dispositivo nocturno "siendo un trampolín para que salgan de su situación de exclusión social y se sigan incluyendo en la sociedad que un día les dejó atrás".

El director de Cáritas Córdoba, Salvador Ruiz, por su parte, ha manifestado que estas fechas son "el momento idóneo" para visibilizar la situación que sufren estas personas. "Es importante gritar hoy que tener un hogar no es un deseo, sino un derecho del que todos deberíamos poder disfrutar". En esta línea, ha reiterado que "seguimos atravesando una situación complicada", derivada todavía de una pandemia mundial y una subida de precios derivada de la Guerra de Ucrania, por lo que "muchas personas hoy en Córdoba no tienen lo necesario para vivir con dignidad", lamenta Ruiz.

Ayudas sociales

Salvador Ruiz ha señalado que en lo que va de año, en la provincia de Córdoba, Cáritas ha dado respuestas concretas a más de 30.000 familias en cuestiones sociales. En este ámbito, el perfil cambia con respecto al de personas sin hogar, y la mayoría de las personas que piden ayuda son mujeres jóvenes (hasta 40 años), de nacionalidad española, con estudios primarios o sin formación y con hijos a su cargo. En este sentido, el director de Cáritas ha destacado que "nos preocupan los fenómenos de feminización y transmisión intergeneracional de la pobreza, así como la creciente desprotección que sufren personas migrantes, solicitantes de protección internacional y familias jóvenes con menores".

Sólo en necesidades básicas se han destinado desde los Servicios Generales de Cáritas Diocesana más de 772.000 euros, repartidos en alimentación, a través de códigos qr y tarjetas monedero (158.500 euros); vivienda (128.500 euros); suministros (74.500 euros); equipamiento básico del hogar (242.000 euros); brecha digital (36.500 euros); y necesidades médicas (89.000 euros).