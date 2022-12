El responsable de Migraciones y Política Social de CCOO de Córdoba, Said Faz, denuncia las múltiples irregularidades que se cometen en las fronteras españolas y en otros países de la Unión Europea con la población migrante en forma de devoluciones en caliente sin garantías jurídicas ni administrativas y duras respuestas en las vallas por parte de las fuerzas del orden y de los ejércitos.

Con motivo del Día Mundial de las Personas Migrantes, que se conmemora mañana domingo, Faz recuerda que “los conflictos armados, la crisis climática, la pobreza y la desigualdad social crecen cada año más en todo el mundo, y con ello el número de personas y familias que huyen de sus países de origen por las graves amenazas a su vida y la de sus familiares, y necesitan protección y una vida mejor”. Sin embargo, “parece que las noticias de dramas y vidas de náufragos ya no importan a nadie en este mundo occidental y lo que siempre ha sido un símbolo de humanidad y heroísmo, salvar vidas, últimamente se ha convertido en graves infracciones sancionables por leyes y gobiernos”.

En este Día Mundial de las Personas Migrantes, CCOO manifiesta su compromiso con la igualdad, la justicia y la humanidad, y “pedimos a nuestras instituciones altura de miras política para garantizar, sin excepciones, ni discriminaciones la atención integral y los recursos necesarios para atender a las personas en situación de vulnerabilidad que llegan a nuestro país huyendo de guerras, sequías, hambrunas o dictaduras. Nuestras instituciones deben situar el respeto a los derechos humanos en el centro de sus políticas de migración y asilo”, remarcó el responsable sindical.

Faz afirma que “a nivel interno, las personas migrantes sufren en este periodo post pandemia graves problemas de rechazo por una ultraderecha cuyo modelo encuentra en el miedo al inmigrante su mejor discurso para asustar a la ciudadanía en estos tiempos de crisis”.

En este sentido, el responsable de Migraciones de CCOO insiste en que “no podemos mirar hacia otro lado, viendo como miles de personas se golpean entre las vallas de fronteras que no perdonan. Algunos países de Europa optan por una política de devoluciones en caliente hacia supuestos países seguros o expulsiones masivas que en realidad son una nueva amenaza para la seguridad de las personas que huyen para salvar su vida. Tampoco aceptamos la permisibilidad de la existencia de campamentos chabolistas de migrantes, inhumanos en muchos lugares de nuestro país”.

CCOO exige a las instituciones que garanticen a las personas migrantes los recursos necesarios para una vida digna y poner instrumentos de integración en todos los lugares de acogida. Para ello, “es imprescindible un marco común de todas las regiones y municipios para un enfoque integral de la gestión migratoria. Garantizar una migración ordenada, debería estar en la base de cualquier política migratoria. El Pacto Mundial sobre Migraciones de Naciones Unidas y el Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo, incluso un pacto nacional, podrían ser la base para lograr este objetivo si existiera voluntad política para ello”.

“La respuesta a las personas migrantes nunca debe basarse en otras cuestiones que no sea la solidaridad, la humanidad y el respeto a los derechos humanos, y no deben producirse discriminaciones en la acogida y protección en función del país, región de origen, raza, o religión de la persona migrante”, apuntó Said Faz quien también condena el lenguaje militarista utilizado para las cuestiones migratorias. “No nos encontramos ante un “ataque” ni ante una “guerra híbrida” ni nada por el estilo, no estamos en un escenario bélico. Quien utiliza esa terminología es porque pretende insistir en el concepto de las migraciones como amenaza, como riesgo y en utilizar las migraciones como espantajo que agitar para amedrentar a las poblaciones mediante la demagogia”.

Por último, CCOO lamenta lo ocurrido en la valla de Melilla y considera inaceptable esta quiebra en los valores y principios de solidaridad y humanidad. “Pedimos una explicación clara al Ministerio de Interior sobre dichas actuaciones. Precisamente la respuesta para desactivar futuras actuaciones similares es reforzar los valores de solidaridad, protegiendo a las personas más vulnerables y acudiendo en su defensa y su protección”, concluye Faz.