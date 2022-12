La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha anunciado que el PSOE de Andalucía ha presentado una enmienda a los Presupuestos del Gobierno de la Junta para 2023 que declare “área de rehabilitación” al parque de viviendas públicas de Ciudad Jardín, en la capital cordobesa.

“Estamos defendiendo y reivindicando la necesidad de que se asuman las enmiendas que el PSOE ha presentado a los Presupuestos de la Junta de Andalucía porque no puede ser que, bajándoles los impuestos a los ricos, se ponga en cuestión lo que son las políticas públicas”, arguyó Crespín, quien se refirió especialmente a las políticas de viviendas accesibles y públicas para todos los ciudadanos.

La socialista consideró “una necesidad, principalmente entre la gente joven, el acceso a una primera vivienda”, pero también “se necesitan ayudas en el actual contexto de crisis porque muchos ciudadanos y muchas familias no pueden mantener su alquiler o el pago de la hipoteca de su casa”. Por eso, defendió el valor y el fondo de las enmiendas presentadas en materia de vivienda para que los Presupuestos andaluces de 2023 “hagan una apuesta por los parques públicos de viviendas de las principales ciudades de nuestra región, así como por la rehabilitación”.

“Es necesario que reformemos y actualicemos esas viviendas que ya existen para fomentar y defender el acceso a los colectivos más vulnerables, y por eso, particularmente en Córdoba, estamos demandando en una enmienda la declaración de área de rehabilitación de Ciudad Jardín”, expuso la secretaria general, que valoró que los fondos europeos “vengan a apoyar la rehabilitación de viviendas, pero para ello necesitamos que la Junta de Andalucía, dentro de sus competencias propias, ayude también”.

Ley de Vivienda

Crespín, que apuntó que el Gobierno de España aprobará en breve una Ley de Vivienda a propuesta de los partidos progresistas que defienden el derecho a un techo y a una vivienda digna, reprochó a Juanma Moreno que "no cumpla lo que promete" y "no dé respuesta a los problemas de vivienda" en la región, y recordó que el PP prometió en las elecciones autonómicas crear 40.000 viviendas nuevas en Andalucía para las personas que más lo necesitaran, así como otras 20.000 viviendas nuevas para los jóvenes o incrementar el presupuesto de la Consejería de Fomento hasta los 1.000 millones de euros, pero que tras ganar la elecciones, el Presupuesto de la mayoría absoluta no cumple con esas expectativas.

En este sentido, ha remarcado que el "primer engaño" del actual Gobierno de la Junta reside en "la falta de compromiso con las necesidades de vivienda de los andaluces", toda vez que ha aseverado que el presupuesto de la Consejería de Fomento en materia de vivienda "se reduce a una aportación del Gobierno andaluz del 20% del total, mientras que el otro 80% son fondos que vienen derivados del Gobierno de España y de la Unión Europea".

Crespín enfatizó que en el Presupuesto “faltan partidas que son absolutamente relevantes”, como es la ayuda para el alquiler y otras medidas de lucha contra la inflación y apoyo a familias, clase trabajadora, autónomos y quienes más sufren la crisis, como la desgravación fiscal de hasta 300 euros a familias de rentas medias para paliar la subida de las hipotecas, ayudas de 300 euros a autónomos de sectores afectados por la crisis o la bonificación del transporte público autonómico, todas ellas incluidas en las enmiendas presentadas por el PSOE de Andalucía.

En cualquier caso, la socialista afeó la “incapacidad de la Junta para gestionar”, pues solo ejecutó el 50% del presupuesto para vivienda en 2020/2021, y que, con datos del mes de diciembre, el nivel de ejecución este 2022 de la Consejería en materia de vivienda esté en un 16%.