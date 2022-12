La veinteañera Laura González Rot, tripulante de cabina, no puede esconder la alegría que siente al haber sido elegida para representar a su majestad Melchor en la Cabalgata de Reyes de Córdoba, tras un sorteo celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Córdoba.

La recién seleccionada, de 21años, llevaba presentándose al sorteo desde los 18 años, motivada por su propio padre, quien también lleva tiempo presentándose anualmente. "Recuerdo verlo presentarse desde que yo era muy pequeñita, así que siempre me ha dado curiosidad. Si no fuera por la ilusión que él me inculcó no me habría presentado nunca", asegura. El padre, quien ha acompañado a Laura al sorteo, comenta por lo pronto que "a ver cuándo le toca a él", traslada su hija, que asegura haber vivido el momento del sorteo con "muchos nervios" hasta que se ha extraído la bola con su número, el 120. "La verdad es que no me lo esperaba, ha sido un día de suerte porque también he conseguido trabajo", ha comentado a los medios.

Mientras se imagina recorriendo las calles en la carroza real, Laura González asegura que quiere contribuir a que "los niños continúen con su ilusión, porque es un momento muy bonito para compartir con la familia y los más cercanos". Además, pide para los cordobeses "que todos sus sueños se cumplan", porque "con esfuerzo se consigue todo", además de "mucha paz".

Laura González se suma así al cortejo real protagonizado por el joven Fernando Cañete, encargado de dar vida al rey Baltasar, y Jesús, presidente de Asfaco, como rey Gaspar.