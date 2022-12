Las oportunidades de crecimiento del sector digital, la necesidad de impulsar las tecnologías en las pequeñas y medianas empresas, y el papel de las administraciones públicas en este desarrollo han sido tres de las claves abordadas este miércoles en un nuevo desayuno del ciclo Córdoba Conecta, de Diario CÓRDOBA, en el que han intervenido Lourdes Morales, concejala de Transformación digital del Ayuntamiento de Córdoba; Carlos Becker, director de marketing y desarrollo de negocio de Vodafone Business, y Enrique Benítez, miembro del consejo asesor de la Cátedra Eprinsa de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba, que ha moderado el coloquio.

Transformación digital en Córdoba ha reunido a unos 80 invitados en el hotel Hospes Bailío, entre quienes se han encontrado autoridades y empresarios del sector tecnológico. En el evento, Carlos Becker ha destacado la necesidad de contar con el talento de las pymes, citando a modo de ejemplo que Vodafone ha trabajado con cerca de 40 pequeñas y medianas empresas en los proyectos de 5G en Andalucía. "Las empresas grandes no tenemos capacidad para innovar a la velocidad que requiere el mercado en cada uno de los nichos", ha manifestado.

"La oportunidad está, porque las empresas grandes necesitan ese talento, pero el mínimo para que la pyme pueda acceder a trabajar con empresas tecnológicas, con empresas grandes, pasa por una digitalización de todas las capas de la empresa", ha expuesto. "Cuando nos presentamos a un proyecto, es necesaria siempre la especialización en la cadena de valor de un partner local", ha abundado, para lamentar finalmente que "no estamos al nivel que deberíamos en la digitalización de la pyme", como vienen advirtiendo otras voces del sector a nivel nacional.

El responsable de desarrollo de negocio de Vodafone Business ha opinado que "tenemos grandes carencias en algunas de las cosas que hacen, supuestamente, que una pyme sea más eficiente". En esta línea, ha puntualizado que no se dispone de herramientas de colaboración para todos los empleados, que permitan que sean más productivos; herramientas de ciberseguridad; instrumentos de conocimiento del cliente, de inteligencia competitiva, y las herramientas del marketing digital, "cómo posicionar tu producto en el mercado y tener herramientas que te permitan mejorar las ventas continuamente", ha comentado.

En respuesta a la pregunta de Enrique Benítez sobre si la normativa europea representa un coste o una oportunidad para la pyme, Carlos Becker ha respondido, por tanto, que "lanzaría el mensaje de oportunidad". También ha hecho referencia al programa Kit digital para las empresas, que "nació con una ambición muy grande de digitalizar, como paso uno hacia la oportunidad de las pymes españolas, y está yendo muy despacio. El hecho de haber metido un programa de subvención sobre todo el mecanismo de contratación pública lo ha llevado a un programa farragoso para obtener la primera parte de lo que sería la oportunidad, que es digitalizar internamente la compañía", ha aclarado.

Antonio Díaz: "Los fondos no están llegando a las pymes"

Precisamente, la alusión a esta iniciativa ha motivado que el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, haya tomado la palabra en el turno habilitado para el público y haya preguntado al director de desarrollo de negocio de Vodafone si los fondos europeos Next Generation "existen".

"El Kit digital fue un chute de optimismo para las pymes en este país. En Córdoba han sido un número muy importante, ¿pero realmente crees que existen los fondos? Las empresas no reciben nada y están deseosas de hacer cambios importantes. No están llegando, a las pymes no están llegando", ha asegurado el presidente de la patronal.

Para responderle, Carlos Becker ha reconocido que "no han llegado todavía", pero "octubre, noviembre y diciembre han sido los tres primeros meses que empezamos a gestionar de verdad", ha comentado en referencia a estas subvenciones para obtener servicios digitales. "La expectativa no se va a cubrir, pero hay ánimo de reinyectar lo que no se cubra hacia otras convocatorias. Y soy bastante optimista con la de 50 empleados hacia arriba, que va a ir encaminada a proyectos más abiertos", ha avanzado. En su opinión, "se acabará viendo, no en la medida que se pensaba, pero sí de manera importante".

"Existen planes de futuro para Córdoba"

Por otra parte, Enrique Benítez ha pedido al director de desarrollo de negocio de Vodafone Business un mensaje para Córdoba, al que este ha respondido comentando que "aparte de los temas que estamos trabajando con el Ayuntamiento, vamos a ser capaces de desarrollar muchos proyectos con la ciudad. Tenemos un gran cliente, que es Defensa. Creemos que de la mano de esa plataforma logística se van a abrir muchísimos proyectos a todos los niveles. Existen planes de futuro para Córdoba", ha anticipado.

De dos centenares a 4.000 empleos en Málaga

Carlos Becker ha recordado a los asistentes al coloquio la apertura, por parte de Vodafone, de un centro en Málaga donde "van a ir ingenieros que desarrollen producto para toda Europa". De este modo, ha indicado que "esto debería generar empresas, conocimiento y más profesionales que puedan trabajar en diferentes sectores".

Este directivo de Vodafone ha apuntado, asimismo, que en la comunidad autónoma "se ha conseguido el mayor contrato, el proyecto de 5G en Andalucía, y otros proyectos. Todos ellos han generado un ecosistema, han estado trabajando con empresas de la zona porque era un plus para Vodafone".

Acerca de las previsiones de creación de empleo, ha aludido a las instalaciones de Málaga y ha detallado que, "inicialmente, no llega a 250 personas. El plan inicial es llegar a 600 en muy poco tiempo y existe un plan real que si eso funciona podría llegar a 4.000 personas deslocalizando servicios de Inglaterra a España". Así, ha apuntado la posibilidad de "hacer un gran polo de desarrollo de producto global para todo el grupo Vodafone. Ese hub no existe en ningún otro sitio de España. Estamos muy ilusionados", ha reconocido.

De otro lado, el moderador ha consultado a Carlos Becker qué le gustaría poder contar dentro de un año y este ha indicado que "me gustaría que dentro de un año más de un 50% de las pymes estuvieran con servicios digitales". También ha hecho referencia a la tecnología 5G, precisando que "estamos en pleno proceso de transformación, hemos invertido en una nueva tecnología que creemos que nos lleva a otro sitio, el 5G hace que podamos vender mucho mas a muchos más clientes", por lo que desearía "que se pueda contar como una realidad mucho mayor de la que es hoy. Hoy podemos tener 50 proyectos y me gustaría que fueran 500".

1,2 millones para la administración electrónica

De su parte, Lourdes Morales ha desgranado la labor del Ayuntamiento de Córdoba para la transformación digital del propio Consistorio y sus trabajadores, la ciudadanía, la política y la gestión. Esta responsable ha recordado que, al llegar al gobierno municipal, "teníamos claro que queríamos utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos" y ha reivindicado que, "prácticamente, hemos cumplido los objetivos y hemos llegado más allá", con la pandemia de coronavirus como revulsivo.

La responsable municipal de Transformación digital ha puesto en valor que "hemos invertido 1,2 millones de euros no solo de fondos Next Generation, sino Feder y Edusi, para implantar muchas herramientas de administración electrónica", como la sede electrónica del Consistorio.

Asimismo, ha hecho hincapié en otras actuaciones como la formación de más de 1.400 personas en capacitación digital; el impulso de un centro de atención al usuario multicanal y un proyecto de inclusión digital, en el que se ha ofrecido formación a personas con discapacidad, mayores, cordobeses en riesgo de exclusión y "mujeres con competencias básicas muy bajas".

A la pregunta de Enrique Benítez sobre los recursos humanos, la concejala ha respondido que "la ordenanza de administración electrónica hace bastante hincapié en la formación, no solo de los ciudadanos, sino también del empleado municipal. Hemos llegado a un Ayuntamiento analógico y en muy poco tiempo hemos implantado herramientas de tramitación y se ha tenido que formar al empleado municipal. Otra forma de ayudarle es orientar las herramientas a servicios digitales. Nuestra línea de futuro es trabajar en servicios digitales", ha insistido.