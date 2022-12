Los letrados de la Administración de Justicia vuelven, por cuarta vez en lo que va de año, a ponerse en huelga. Lo hacen en toda España para exigir una mejora salarial que entienden que se les debe desde hace años y cuya ausencia los hace sentirse en desventaja con otros cuerpos de la administración. Como ha ocurrido con los paros anteriores, el seguimiento de la huelga ha sido masivo en Córdoba, de un 90%, según ha informado el portavoz de estos funcionarios en Córdoba, el letrado del juzgado de Instrucción 7 de la capital, Antonio García.

Ese seguimiento ha provocado, por lo tanto, una paralización casi total de la actividad judicial en Córdoba. García ha detallado que en Córdoba alrededor de 100 juicios han sido suspendidos este miércoles, así como 70 actuaciones judiciales en las que, ha recordado, es preceptiva la asistencia de letrados de la Administración de Justicia para su validez.

Es por ello que en algunas de las salas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba hayan podido verse carteles en los que estos funcionarios avisaban de que estaban en huelga. En dichos anuncios podía leerse: "La letrada [o letrado] de la Administración de Justicia de este juzgado está ejercitando en el día de hoy su ejercicio de derecho a huelga prestando servicios mínimos". En el mismo cartel se recuerda que tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "establece que son nulos de pleno derecho los actos procesales celebrados sin la preceptiva intervención del letrado de la Administración de Justicia".

Amenazan con huelga indefinida

Como ya hicieran en la convocatoria de noviembre, los letrados de la Administración de Justicia han advertido que si el Ministerio de Justicia no cumple con sus exigencias irán a huelga indefinida a partir del mes de enero. Las reuniones, de momento, no van por el mejor camino. Según ha señalado Antonio García, mientras la ministra Pilar Llop no se sienta con el comité de huelga, sí recoge un premio en Sevilla, algo que estos funcionarios no ven con buenos ojos.

A pesar de esto sí que se han producido negociaciones. Dichas negociaciones con el ministerio se remontan a finales de año pasado y, en las mismas, se alcanzaron una serie de acuerdos, como la promulgación del decreto de sustituciones, que no está regulado, lo que supone que muchos de estos trabajadores hagan sustituciones sin percibir la retribución correspondiente.

También piden definir y concretar el modelo de carrera profesional para estos letrados, así como reformar los decretos de retribución del cuerpo. Entre las demandas también se encuentra una cláusula de enganche que se incluya en la Ley de Eficiencia Organizativa que se debate ahora en el Congreso de los Diputados y un nuevo reglamento orgánico.