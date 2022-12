Las federaciones de Pensionistas y Jubilados de CCOO y UGT de Córdoba se han concentrado hoy a las puertas de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta en Córdoba para reclamar el cumplimiento de la Ley de dependencia. A la concentración se han sumado los respectivos secretarios generales a nivel andaluz, Antonio del Moral (UGT) Alfonso Vidán (CCOO) y al término de la misma, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, mantuvo un breve encuentro con los responsables sindicales para conocer sus demandas.

Córdoba es la provincia andaluza que presenta un mayor porcentaje de personas mayores de 65 años, con un 19,25% del total de la población. Este proceso es mayor en la provincia que en la capital cordobesa. De hecho, de las más de 45.000 solicitudes presentadas en la provincia para el reconocimiento de la situación de dependencia, el 75,70% corresponden a personas mayores de 65 años, mayoritariamente mujeres.

De las solicitudes presentadas, más de 5.200 están pendientes de reconocimiento. El retraso en este proceso supera ampliamente los seis meses, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en la Ley de dependencia. De ser grave lo anterior, más aún lo es el hecho de que más de 3.200 personas que tienen reconocida la situación de dependencia no perciben ninguna prestación. El 60% de las personas afectadas por esta situación son mujeres, han continuado ambos sindicatos.

El responsable de Política Social de la Federación de Pensionista y Jubilados de CCOO de Córdoba, Juan Puerto, remarcó que “la situación de los retrasos en Córdoba es una cuestión endémica que en Córdoba empieza a tener carácter muy preocupante. Córdoba es la provincia andaluza con la mayor tasa de personas mayores de 65 años, que tienen mayor riesgo de entrar en situación de dependencia”. De hecho, Puerto calificó la situación de “explosiva” y aseguró que “es lamentable que un Gobierno actúe de manera delictiva, porque la Ley de dependencia es un derecho”.

El secretario General UJP-UGT de Córdoba, Francisco Figueroba, indicó que “la ley tiene muchos problemas, en Córdoba 5.200 personas tienen solicitada la prestación pero aún no le han hecho la valoración, aunque el plazo es de seis meses, en Córdoba excede bastante, y de las que tienen reconocida la prestación, hay más de 3.200 personas que no la perciben. No te dicen claramente que no hay dinero y cuando pagan, los retrasos no los pagan”.

La dependencia tiene rostro femenino

El responsable de CCOO también hizo hincapié en el rostro femenino de la dependencia. “El 75% de las personas que solicitan la dependencia son mujeres, es decir, que nos encontramos ante otra brecha de género. En la provincia de Córdoba, las tasas de desempleo femenino son mayores en la mujer, los salarios son menores en la mujer, las pensiones son menores en la mujer y si en la dependencia también son más las mujeres que no son atendidas, la situación es vergonzosa”.

“Sabemos que esta ley es cara”, reconoció el responsable de UGT, que exigió al Gobierno andaluz que “dote esta ley de presupuesto, que se hagan créditos extraordinarios, como se hacen para otras cosas”.

Más personal

CCOO y UGT reclaman que se acabe con los retrasos, para lo que es necesario dotar el servicio de más personal y que no haya nadie que tenga reconocida la prestación sin cobrarla, y menos, que fallezca sin haberla percibido. Además, ambas formaciones sindicales exigen una dotación económica suficiente para la ley y criticaron que el Gobierno autonómico del PP alardee de eliminar determinados impuestos mientras hay miles de personas sin percibir las prestaciones a las que tienen derecho.

Los sindicatos anunciaron que esta ha sido la primera concentración de una movilización que se sostendrá en el tiempo mientras el Gobierno de la Junta no adopte las medidas necesarias para acabar con los retrasos y se tome en serio la dignificación de la vida de las personas dependientes.