Paula Badanelli, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, ha comparecido en rueda de prensa al día siguiente de conocerse la detención del concejal David Dorado, para apuntar posibles irregularidades en el Imdeco y en el Imtur y exigir al alcalde, José María Bellido, contundencia frente a las mismas. En concreto, el grupo municipal dice que presentará en los próximos días un escrito al regidor que ha sido elaborado por un abogado contratado por Vox en el que se exponen nuevas supuestas irregularidades ocurridas en la edición de Fitur de 2021 y también en un evento gastronómico celebrado ese mismo año que llevó por título Córdoba Kitchen. En el informe al que ha aludido la portavoz de Vox “ se recogen con detalle todas las facturas con mucha información" en las que supuestamente se estaría incumpliendo "todas las normas de contratación menor".

Además, este grupo municipal pide al alcalde que encargue al titular de la asesoría jurídica municipal sendos informes sobre la contratación en estos dos institutos municipales, Imdeco e Imtur, presididos respectivamente por los concejales Manuel Torrejimeno e Isabel Albás, ambos de Ciudadanos.

Badanelli ha sostenido que el gobierno municipal le retiró las competencias a Dorado “gracias a Vox", ya que, dijo, "en su día le pedimos al alcalde que tomara medidas por higiene política”. Badanelli ha asegurado que “si Vox gobernara en Córdoba esto no hubiera sucedido porque hubiéramos ejercido la fiscalización y control de todo el gobierno" y ha dicho no entender "cómo en todo el gobierno, un gobierno cohesionado como nos han dicho, pueda haber un concejal como el de Infraestructuras y presidente en Sadeco que actúe por libre sin que nadie del gobierno ni de su grupo municipal supiera nada ni de su forma de actuar. El jefe, el alcalde, tiene que fiscalizar y si no se ha hecho no será porque no hemos insistido, es su responsabilidad”.

"Después de años denunciando esta situación no entendemos por qué el alcalde no ha tomado ni una sola medida y hace oídos sordos a nuestra denuncias”, ha dicho Badanelli.