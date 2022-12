Contra los bulos xenófobos, formación e información

"Los inmigrantes nos quitan el empleo, colapsan la sanidad, no tienen formación, reciben más ayudas sociales que los españoles..." Hace tiempo que los comentarios xenófobos han dejado de estar mal vistos en ciertos círculos. Las redes sociales, los corrillos y las conversaciones de bar están plagados de afirmaciones no contrastadas que, mil veces repetidas, acaban siendo verdad para quienes no tienen la formación o la información suficiente para combatirlas. Con el objetivo de frenar ese avance silencioso de la xenofobia y el racismo, ocho entidades sociales de Córdoba se han aliado en el Dia Internacional del Inmigrante para realizar actividades de concienciación y desmentir ese tipo de prejuicios infundados en los más jóvenes. El responsable de prensa de Cruz Roja Córdoba, José Luis Hitos, ha explicado que esta iniciativa conjunta de Accem, APIC, Córdoba Acoge, Fundación Don Bosco, Cruz Blanca, Fundación Prolibertas, Fundación SAMU y Cruz Roja pretende ser el inicio de futuras actuaciones conjuntas con objetivos diversos.

Más de un centenar de alumnos de dos institutos de la ciudad han acudido a la Casa de la Juventud, donde han participado en las actividades propuestas. Una exposición de personas inmigrantes con su historia de vida ayuda a contrastar la primera impresión que puede causar una imagen con la realidad de cada uno de ellos; un juego y unas gafas de realidad virtual permiten a los alumnos ponerse en la piel del migrante, y un muro repleto de bulos llama a los jóvenes a pensar cómo combatir esas ideas contra el diferente. Según Paco, alumno de primero de Integración Social, "los bulos contra los migrantes están a la orden del día en las redes y en fake news y siembran prejuicios en muchos jóvenes, que no se paran a contrastar lo que leen y acaban asumiendo como verdad ideas que no lo son".

5% de la población es inmigrante

En Córdoba, apenas un 5% de la población es inmigrante. Sin embargo, según José Luis Hitos, no es inusual que a la entidad lleguen personas que se quejan de que no reciben ayudas porque van a parar a los que vienen de fuera. "Eso no es verdad, el criterio para la asignación de ayudas no es el país de procedencia sino el grado de vulnerabilidad de las personas", explica. Tampoco es cierto que los migrantes no tengan formación cuando vienen a España. "Hay gente que viene de África en patera con carreras e idiomas y cuando llegan aquí tienen que empezar de cero", defiende Paco, que recuerda los problemas de natalidad que arrastra Europa como otro elemento a tener en cuenta para no rechazar a los inmigrantes. "Aquí cada vez nacen menos niños, necesitamos a las personas que vienen de fuera", insiste. Hitos coincide en destacar la aportación del colectivo a la sociedad receptora. "No solo aportan más población que necesitamos sino que ocupan puestos de trabajo en áreas donde no hay mucha mano de obra nacional", señala.

Otros jóvenes no son muy conscientes de que los prejuicios estén tan presentes en el mundo que los rodea. Según María, alumna participante, "todo depende de con quién salgas, si los amigos a los que sigues en las redes son gente tolerante, no te llegan ese tipo de bulos", asegura. Para Junior, un joven peruano voluntario de Cruz Roja, "recibir al diferente siempre cuesta". Lleva siete meses en Córdoba y se ha esforzado por socializar con el entorno para integrarse. "Yo creo que Córdoba es una ciudad acogedora en general, yo no he visto racismo a mi alrededor, los problemas a los que me he enfrentado para trabajar tienen más que ver con la documentación que con mi persona, aunque es cierto que yo hablo español y eso ayuda", señala, "en cualquier caso, creo que es muy importante la actitud del que viene de fuera para salvar las distancias que pueda haber para quien no te conoce".