El periodista Manuel Fernández Fernández ha sido galardonado con el Premio Córdoba de Periodismo, que este año cumple su trigésimo séptima edición. En opinión del jurado, a Manuel Fernández se le concede el premio por su brillante y dilatada carrera profesional que no ha cerrado tras la jubilación y que jalona en esta nueva etapa con sus permanentes colaboraciones en la prensa local, así como en este último año con su aportación a la edición del libro que recopila todos los números de la revista El Jardal, nacida en 1979 en su localidad natal de Villaralto, y de la que fue impulsor durante sus 10 años de existencia.

Por decisión del jurado, el galardón concedido a Manuel Fernández, nacido en Villaralto el año 1951, agrupa para esta ocasión a las dos modalidades de premio que figuran en las bases, valorando igualmente en el premio concedido a Fernández, al que califica de periodista de “conciencia”, la valía e importancia de sus libros y columnas de opinión donde queda el reflejo de una Córdoba vista desde la óptica no solo de un periodista, sino también la de un cordobés con una identidad singular que siempre aparece en el trazo de sus escritos, hilados desde la cercanía, las vivencias que le permitió protagonizar su actividad profesional, y el respeto hacia los protagonistas que junto a él han navegado durante los últimos 45 años.

El gran valor de esos escritos, según el jurado, han tenido también reflejo en los premios y distinciones concedidas, destacando en su día el Premio Andalucía de Periodismo. Su rasgo de hombre bohemio, de hombre de pueblo, le han servido para crear un perfil profesional único donde la defensa de Córdoba, en todos sus matices sociales y tradicionales, ha sido y es su bandera.

"Me hace especial ilusión recibir un premio de mis compañeros"

Manuel Fernández ha recibido la noticia con mucha alegría "porque se trata de un premio que me dan mis compañeros, lo cual me hace una especial ilusión", ha confesado, "aunque que te den un premio siempre es algo bueno y se recibe con mucho gusto". Agradecido por el premio que le concede la Asociación de la Prensa de Córdoba, de la que fue presidente durante décadas, ha recordado que empezó a relacionarse con este mundillo siendo solo un niño. "Con seis años, bajaba todos los días a la barbería de mi casa para leer el periódico, luego empecé a trabajar en revistas en mi pueblo y en mi época del semanario también leía al obispo cosas mías", rememora.

Para el que fuera redactor jefe de Diario CÓRDOBA durante muchos años, el periodismo "ha sido mi vida y sigue siéndolo, porque no hay día que me levante y no esté pendiente de la actualidad". Su interés no es solo deformación profesional sino una necesidad "porque cada semana tengo que escribir un artículo en el periódico y para eso intento estar informado, buscar un tema interesante no siempre es tarea fácil, luego que lo escriba bien o mal es algo que tienen que decir los lectores, a mí siempre me parece que podría haberlo hecho mejor". En su opinión, esa búsqueda continua es lo que le mantiene la mente activa a día de hoy. "Sigo en contacto con las letras y con la lectura y eso hace que mi cabeza esté ágil". Además de su vínculo con el diario, su último trabajo ha sido la recopilación de las revistas El Jaral, editada en su pueblo, Villaralto, entre 1989 y 1999. "Rememorar esas colaboraciones y ayudar a mis paisanos en la corrección y edición del libro ha sido un honor para mi", concluye.