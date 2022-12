El recién elegido alcaldable socialista a las próximas elecciones municipales de Córdoba, Antonio Hurtado, ha comparecido junto a la secretaria general de su partido, Rafi Crespín para dar a conocer algunas de las ideas que intentará incluir en el programa electoral que aún tiene que negociar con la ejecutiva provincial antes de que sea definitivo. Tras mostrar su disposición a "aportar toda la experiencia acumulada y todo el tiempo del mundo para trabajar por mi ciudad", el candidato socialista advierte de que "vuelve la pajarita" a la política municipal, como al parecer le han venido reclamando muchos cordobeses en la calle, al tiempo que se ha comprometido a que si es alcalde trabajará para hacer que Córdoba tenga "el magnetismo que ahora le falta para atraer inversiones, proyectos y empleo de calidad a la ciudad".

Plataforma logística de promoción pública y vuelta al Palacio del Sur

También ha informado de su intención de crear una plataforma logística de promoción pública como la que tiene Zaragoza que sirva junto a la base logística del Ejército de Tierra para convertir a Córdoba en un "puerto seco reforzado por la puesta en valor del aeropuerto y los vuelos comerciales y de mercancías". En su intervención ante los medios, ha asegurado que "una de las primeras cosas" que hará si llega a ser alcalde será replantear el proyecto del Palacio del Sur, que en su opinión, "nunca se debió abandonar". “Siento vergüenza de que un símbolo como el Palacio del Sur esté sirviendo hoy de aparcamiento”, añadió Hurtado, quien se comprometió a reactivar “un proyecto que significará un enorme revulsivo para la ciudad, para la hostelería, comercio y su economía”.

Ciudad Creativa en Gastronomía

También ha abogado por postular Córdoba como ciudad creativa en el catálogo de la Unesco en materia de gastronomía y aprovechar así el potencial existente, así como impulsar las industrias culturales. En su opinión, Córdoba "cayó en una enorme depresión cuando no consiguió el título de capitalidad europea del 2016 de la que aún no hemos salido", pero que su intención es situar a Córdoba como una capital de Europa de la Cultura.

Transformación digital

Dentro de la tormenta de ideas que ha llevado a cabo en el día después de su elección como candidato a la alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado ha defendido la necesidad de aprovechar al máximo los fondos europeos, un segundo Plan Marshall que no se va a repetir, para llevar a cabo una verdadera transformación digital de la ciudad. En su opinión, esto es algo que no está haciendo el Gobierno de José María Bellido, "que ha perdido más de 300.000 euros entre los proyectos rechazados y los que ni siquiera ha presentado", ha sentenciado.

Transporte público gratuito y vivienda accesible

Del mismo modo, ha planteado su intención de implantar transporte público gratuito en la ciudad para determinados colectivos como las personas mayores dentro de un plan de Movilidad con medidas de peatonalización y carriles bici "que sirva para reducir considerablemente los elevados niveles de ozono, así como mejorar las posibilidades de habitabilidad de la ciudadanía desde Vimcorsa, "dotándola de músculo y recursos para crear un parque de viviendas ajustado a las necesidades".

Instituto municipal para Asuntos Sociales

También aludió a los problemas sociales de la capital, y para ello auguró la creación de un Instituto Municipal de Asuntos Sociales y de Integración que luche contra la tasa de paro y los barrios más empobrecidos: “No podemos tener un superávit de 23 millones de euros como si no tuviéramos necesidades urgentes con las personas y que ahora se dedica a amortizar préstamos bancarios”.

Seguirá como diputado salvo que sea alcalde

En cuanto a su futuro más inmediato, Antonio Hurtado ha adelantado que solo dejará su escaño como diputado en el Congreso si es alcalde, aunque en caso de que no lo sea trabajará en la oposición. De momento, no ha querido avanzar los nombres que conformarán su equipo, algo que también deberá negociar con la ejecutiva, si bien ha informado de que no descarta incorporar a personas independientes. "Toda la militancia estará representada, soy un hombre de paz y una persona de mente abierta", ha señalado.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha recordado que “quedan 168 días para que nuestro candidato socialista, Antonio Hurtado, sea alcalde de Córdoba, recupere para el PSOE el gobierno de la capital y la saque del letargo y de los escándalos en los que la ha sumido el PP con José María Bellido a la cabeza”. Crespín ha descrito a Hurtado como "un líder nato, de espíritu libre y de fuertes convicciones, muy formado y con experiencia en la gestión pública, muy reconocido en esta ciudad por su trabajo siempre en beneficio de lo público”, sostuvo la socialista, quien agregó que “Antonio quiere ser el alcalde de esta ciudad, sabe lo que Córdoba necesita y está en disposición de ofrecérselo”.

Otros candidatos de la provincia

También recordó que el PSOE de Córdoba cuenta ya con candidatos y candidatas en ciudades de más de 20.000 habitantes como en Priego de Córdoba, donde será cabeza de lista Rafael Aguilera, militante socialista que ya fue concejal del ayuntamiento en mandatos anteriores; así como los cuatro dirigentes socialistas que optarán a la reelección en las alcaldías de sus respectivos municipios, como son en Palma del Río Esperanza Caro de la Barrera, secretaria general de la agrupación socialista y alcaldesa actual del municipio; en Puente Genil el candidato Esteban Morales, secretario general de la agrupación socialista del municipio y alcalde actual; en Montilla Rafael Llamas, secretario general de la agrupación socialista y alcalde actual; y en Lucena Juan Pérez, actual alcalde de la ciudad y secretario general de la agrupación socialista.