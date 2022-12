«En España no ha habido previsión sobre las necesidades de médicos»

El doctor cordobés Jorge Fernández Parra acaba de resultar elegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, a la vez que también se encuentra al frente del Colegio de Médicos de Granada. Natural de Córdoba, vivió durante su infancia en Montoro. Sin embargo, por el trabajo de su padre, médico estomatólogo, su familia se mudó a Granada, ciudad en la que Jorge Fernández realizó sus estudios de Medicina. Este médico se especializó en Obstetricia y Ginecología. Actualmente es el jefe del servicio de este área en el hospital Virgen de las Nieves de Granada.

¿Por qué cree que es importante la colegiación de los médicos?

La función más importante de los colegios de médicos es la ordenación de la profesión y procurar su mejor desarrollo profesional. Somos la representación de nuestro colectivo ante la Administración y ante la sociedad. Asumimos la responsabilidad de garantizar que el ejercicio de nuestra profesión se realice con los medios adecuados, en condiciones idóneas y manteniendo nuestros valores.

¿Qué solución puede haber al déficit de médicos?

Un médico tarda en formarse como especialista entre 10 y 11 años (6 años de grado y 4 o 5 años de especialidad). En España no ha habido una previsión de las necesidades de médicos para el país, así que hay reaccionar lo antes posible. Lo más inmediato es que los médicos no se vayan de Andalucía. Para ello es imprescindible dar estabilidad laboral, mejorar las condiciones de trabajo y las remuneraciones salariales, equiparándonos con el resto de España. En los últimos años hemos percibido una mejora, pero quedan cosas por solventar. Las oposiciones y traslados tienen que resolverse con mayor celeridad. El médico debe trabajar con el tiempo suficiente para atender a sus pacientes, formarse e investigar. Y, por último, hay que mejorar el salario de los médicos. Además, a medio y largo plazo hay que realizar un estudio de necesidades de profesionales. Para evitar la falta de médicos es necesario aumentar las plazas de formación MIR, pero es un error incrementar el número de alumnos de Medicina o de facultades, porque el problema está en la formación de especialistas. El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos tiene los datos de los más de 46.000 médicos colegiados en Andalucía y apostamos por la colaboración con la Administración en la realización y planificación de necesidades.

¿La pandemia ha agravado aún más la falta de doctores?

La pandemia ha llevado a algunos médicos a replantearse su futuro. Ha sido muy duro, física y psicológicamente. Hay cansancio y preocupación por cómo hemos cambiado de los aplausos a las recriminaciones. Hemos perdido compañeros ejerciendo la medicina y es muy duro de sobrellevar.

Aunque en los centros de salud se ha implantado la consulta de acogida, sigue habiendo una demora para pedir cita con el médico de familia que roza las dos semanas en algunos centros y los doctores se quejan de agendas cargadas. ¿Qué propone el consejo andaluz para solucionarlo?

Este problema no tiene una fácil solución. Si las condiciones laborales de los médicos de primaria no mejoran, el éxodo será continuo. El médico de familia es el doctor por excelencia, con una visión global del paciente y de su entorno. Y, a pesar de eso, esta especialidad no es atractiva para las generaciones más jóvenes. Muchos graduados no la escogen cuando aprueban el examen MIR y algunos médicos que terminan la especialidad de medicina familiar y comunitaria deciden hacer otra especialidad médica, irse a las urgencias hospitalarias o incluso dedicarse a otro aspecto de la profesión. Estas mejoras de las condiciones laborales se basan en adaptar las agendas a las necesidades de los pacientes y a tener tiempo para formación y para investigación. Los médicos jóvenes deben valorar la importancia de la atención primaria en la sostenibilidad del sistema público y no considerarlo un trabajo agotador que desincentiva al profesional. Si no cambiamos esta situación, la atención primaria no tiene solución. Tomar esta decisión significará asumir otro modelo de atención primaria, en el que el trabajo en equipo es fundamental, con menos burocratización y con una mayor conciencia ciudadana de lo que significa una sanidad pública y del uso de los recursos.

¿Podría convocarse una huelga de médicos en Andalucía por las quejas de los doctores de la sanidad pública y de la privada?

Las compañías de seguros de salud han hecho un gran negocio vendiendo pólizas baratas a expensas de bajísimas retribuciones a los médicos. Su negocio y sus beneficios lo tienen a expensas del trabajo de los médicos que ejercen en la medicina privada (incluidas las mutualidades de funcionarios). Desde el Consejo Andaluz llevamos varios años trabajando en diferentes ámbitos y pensamos que el camino andado ha sido fructífero. Nos queda mucho por delante, pero estas compañías deben saber que no vamos a dejar de luchar por unas condiciones razonables de los médicos. Respecto a una posible huelga, sinceramente espero que no la haya. Desde el Consejo Andaluz apostamos por el diálogo. Seguiremos planteando soluciones, porque creo que en los responsables políticos sanitarios de toda España existe el convencimiento de que la atención primaria necesita un cambio y ahora es el momento.

¿En las zonas rurales se ha agudizado más la falta de médicos?

Acerca de esta situación es importante conseguir que la mayoría de los médicos tengan una plaza en propiedad y que se acerquen con traslados al lugar donde quieren residir. Es importante que la Consejería de Salud convoque oposiciones y traslados cada dos años. También se han puesto en marcha medidas propuestas por el Consejo Andaluz para incentivar la permanencia en lugares de difícil cobertura.

Su antecesor fue criticado por unas declaraciones sobre los posibles efectos de la feminización de la profesión. ¿Se está adaptando la atención médica el mayor número de mujeres médicas?

Aquellas declaraciones fueron claramente malinterpretadas. El anterior presidente, Antonio Aguado, en ningún momento quiso decir algo negativo sobre las mujeres médicas. Entre otras cosas, porque tiene una hija médica de familia. Sí es cierto que las organizaciones sanitarias tienen que adaptarse a la situación actual. No es una cuestión de género sino de generación. Actualmente tenemos la suerte de tener unas condiciones laborales que nos permiten conciliar la vida laboral y familiar, lo que hace que muchas médicas y médicos jóvenes soliciten reducir la jornada para el cuidado de sus hijos. Y también hemos conseguido que los mayores de 55 años dejemos de hacer guardias al cumplir esta edad. Esto hay que tenerlo en cuenta para hacer una estimación de las necesidades de profesionales actuales y en el futuro. Las prioridades han cambiado. Ahora se valora más la vida familiar y las aficiones. En el Consejo Andaluz consideramos que la feminización de la medicina ni ha sido, ni es, ni será un problema para nuestra profesión.

¿Cómo se puede fomentar que los médicos puedan investigar y formar a futuros galenos?

Este es un grave problema que está afectando a muchas facultades de Medicina. En algunos departamentos no hay catedráticos ni profesores titulares. Nos exigen las mismas condiciones para alcanzar estas responsabilidades que al resto de profesores universitarios, sin tener en cuenta que tenemos también asistencia, guardias… Hay una propuesta de la Consejería de Salud para incorporar a los médicos asistenciales a la investigación, aunque creo que si no se dan cambios organizativos en los centros de salud y hospitales, va a ser muy difícil. Los tutores de residentes necesitan tiempo en su horario laboral para la docencia y reconocimiento de su importante labor en el sistema MIR.