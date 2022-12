El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido a David Dorado, hasta agosto portavoz de este mismo grupo e integrante de la formación naranja, que renuncie a su acta de concejal en el Consistorio tras conocerse su detención dentro de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional en el caso Infraestructuras. No es la primera vez que Cs muestra esta posición, pero desde el grupo municipal entienden que los hechos acontecidos este lunes le dan "más argumentos si cabe" para pedir a Dorado que abandone su sillón en Capitulares. Es por ello que el grupo, cuya portavocía ostenta la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, considera que "dadas las graves circunstancias en las que se ve envuelto, no puede continuar ni un minuto más como concejal de este Ayuntamiento, por respeto a los cordobeses".

En un comunicado con varios puntos, el grupo municipal de Cs defiende el trabajo del equipo de gobierno aplicando "todos los mecanismos a nuestro alcance para aclarar todo lo sucedido". Con ello, insiste en que su principal objetivo "siempre ha sido la máxima transparencia" y "el interés general de la ciudad".

La formación naranja incide, además, en que la colaboración tanto con la justicia como con la Policía ha sido "máxima" y que, precisamente a raíz de la misma, "los concejales de este grupo municipal hemos sido objeto de descalificaciones que han sido muy difíciles de digerir en algunos casos". Calificaciones que, añade el grupo, "hemos dado por buenas si el final del camino era la aclaración de todas las supuestas irregularidades denunciadas".

"Una de las banderas de Ciudadanos ha sido la lucha contra la corrupción, y en esa línea nos mantenemos. Lamentamos profundamente la situación que se ha generado en Infraestructuras y manifestamos que somos los primeros en sentirnos engañados, aunque lo que más sentimos es el daño que se ha podido hacer a la ciudadanía. Los cordobeses no merecen comportamientos de este tipo por parte de sus representantes públicos", continúa el comunicado de Cs.

Además de exigir a Dorado que deje su acta, también recuerdan que el edil no adscrito "no forma parte de este gobierno municipal, y es así porque no nos tembló el pulso cuando al inicio de la investigación se optó por apartarlo de su responsabilidad en un ejercicio de máxima transparencia por nuestra parte y en aras a una total colaboración con la justicia". Cs también apunta que la presidencia de Dorado en el grupo municipal era "insostenible" dada "la deriva de sus actuaciones" y también "sus pronunciamientos públicos", al tiempo que recuerda que el propio partido le abrió un expediente disciplinario.