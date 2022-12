La cesta de la compra ha experimentado una subida de precios generalizada, tanto que la de esta Navidad será la más cara de los últimos años. Las familias cordobesas están reduciendo gastos para frontar el encarecimiento de los productos de primera necesidad, aunque no siempre es fácil. A continuación les ofrecemos algunos consejos que les pueden ser útiles para ahorrar en la cesta de la compra.

Responsabilidad y comparar precios

Desde las asociaciones de consumidores señalan que hay que acostumbrarse a ser "más responsables en la cesta de la compra, comparar precios, no anteponer el precio a nuestras necesidades, hacer una lista de la compra más precisa y no dejarnos influenciar por los folletos informativos que nos llegan a casa».

Planificar gastos y adelantarse

Hay que valorar y destinar un presupuesto que sirva para sufragar los gastos más extraordinarios, y no salirnos de él. Además, conforme conforme se van acercando las fechas de Navidad, vamos a tener que soportar costes más altos de los productos, por lo que si sabemos lo que vamos a necesitar y podemos adelantar la compra y conservarlo, por ejemplo, en alimentación, vamos a obtener un ahorro.

No hacer la compra con hambre

Acude al supermercado con el estómago lleno. Para simple, pero tiene resultados. Si el consumidor tiene hambre, será más impulsivo a la hora de realizar la compra y adquirirá cosas que, en otra situación, no las habría metido en la cesta.

Tener cuidado con las estrategias de marketing

Los establecimientos de alimentación utilizan una serie de tácticas para hacer que el consumidor compre más cosas de las que necesita. Las más conocidas son los precios mágicos o las ofertas como "compra dos al precio de uno". Sin embargo, si la unidad familiar es pequeña es mejor adquirir envases individuales o productos por piezas, ya que no se utiliza tanta comida.

Si acudimos físicamente al supermercado, la disposición de los productos esenciales está hecha de tal forma que obliga al público a pasar por todos los pasillos. Se suelen poner los productos más caros a simple vista, pero, revisa en la parte inferior de la estantería por si hay opciones más baratas. Esto se debe a que a nadie le gusta agacharse.

Comprobar los precios de distintos supermercados

Aunque es una tarea que lleva su tiempo, comprueba los precios de los productos y elige el supermercado en función de lo que tengamos que comprar. Para facilitar el trabajo y el reflejo en la factura, existen varias aplicaciones que ayudan a comparar los precios de los productos en todos los supermercados como Ofertia o Soysuper.

Apostar por las marcas blancas

Por lo general, los productos de marca propia de los supermercados son más baratos que los de marcas externas. Esto no quiere decir que sean de calidad inferior, ya que es habitual que estos productos se fabriquen en la misma fábrica e, incluso, sean iguales a los productos de marca.

Ir a hacer la compra a última hora de la tarde

Si la persona suele comprar una gran cantidad de frutas y verduras, suele ser habitual encontrar los productos frescos más baratos justo antes del cierre. Esto se debe a que los supermercados suelen lanzar ofertas para evitar tirar lo que les ha sobrado.

Llevar bolsas desde casa

Si llevamos nuestras bolsas desde casa, tendremos más claro qué tenemos que comprar y no nos excederemos. Además, aunque pueda parecer un gasto insignificante, si cada vez que compramos debemos adquirir bolsas, estaremos gastando un dinero que podríamos haber ahorrado.

Comprar productos frescos

En la medida de lo posible, evita comprar productos precocinados ya que, por regla general, suelen ser más caros. Si bien es cierto que podemos ahorrar tiempo con este tipo de alimentos, siempre sale más barato comprar por separado los ingredientes que el plato ya listo.

Hacer una lista de la compra

Antes de ir a comprar, haz un listado detallado de lo que necesitas y no te salgas de él pase lo que pase. Esta es fórmula clásica más fácil de no comprar nada que no necesitas, ya que gracias a él evitarás las compras compulsivas.

Aprovecha las tarjetas de fidelización

En diferentes supermercados te ofrecen diferentes tarjetas con una gran cantidad de descuentos. Es una buena idea para ahorrar, pero ten cuidado con ofertas innecesarias.

Aprovechar las ofertas

Si tienes una buena despensa, puedes sacar provecho de aquellas ofertas que te ofrecen más cantidad por menor precio en alimentos no perecederos. También podemos usar esta técnica para productos de limpieza o papel higiénico.