Antonio Hurtado, diputado en el Congreso por Córdoba, será el candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo del 2023. Así lo han decidido los afiliados del partido este domingo, dándole 349 apoyos (el 54% del total) en el marco de las primarias celebradas para elegir a su cabeza de cartel para los próximos comicios.

Su oponente, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen Victoria Campos, ha conseguido 289 votos en este proceso, el 45% del total. Finalmente, se ha registrado una participación del 74% del censo (que tiene un total de 870 personas, de la que han votado 643).

Fuentes del PSOE han informado de que la precandidatura de Hurtado ha sido la más apoyada en las agrupaciones de Figueroa, Valdeolleros, Ciudad Jardín, Sureste Sur y Sureste Levante, mientras que la de Campos se ha impuesto en el centro, Alcolea y Encinarejo. Antonio Hurtado ha obtenido la victoria por 60 votos de diferencia.

No obstante, el partido ha explicado que los resultados de la votación no serán definitivos hasta que se verifiquen y ratifiquen por los órganos de ética y garantías del PSOE a nivel regional, que lo harán, previsiblemente, este lunes, al expirar el plazo de 24 horas para posibles alegaciones en las 22 ciudades andaluzas donde se han celebrado Primarias.

El resultado provisional ha sido difundido esta noche en la sede del partido por la secretaria de Organización, Auria María Expósito. El anuncio de la elección de Hurtado como candidato socialista ha sido acogido con aplausos y vítores por varias decenas de compañeros que se encontraban reunidos en la sala, entre quienes estaban la secretaria general del partido, Rafi Crespín, y la senadora María Ángeles Luna. También se han producido muestras de alegría por el estreno del proceso de primarias en el partido, aunque la secretaria de Organización ha afirmado que "a partir de ahora, en Córdoba capital lo importante son las ideas, los proyectos y los equipos".

"Hoy es el peor día para el PP"

Después del anuncio público de su elección, Antonio Hurtado ha tomado la palabra para agradecer el trabajo realizado en las primarias (un proceso sobre el que ha aseverado que "me siento especialmente orgulloso") y la confianza que le ha otorgado la militancia. El ya candidato del PSOE para las elecciones de la capital ha asegurado que "esta nueva encomienda me ilusiona especialmente, porque quiero ser alcalde de Córdoba. Voy a serlo, porque Córdoba no se merece lo que tiene en estos momentos".

De este modo, se ha mostrado convencido de que "cuando la gente vea un buen candidato, con liderazgo, un buen equipo que nos tocará configurar y un buen programa de ciudad, estoy seguro de que vamos a conseguir la Alcaldía de la ciudad. Hoy es un un buen día para los socialistas y es el peor de los días para el PP", ha destacado.

Hurtado ha anunciado que "ha empezado el cambio en esta ciudad para mejor, para crear empleo, construir viviendas sociales, abordar los nichos de pobreza que existen en cinco de los 15 barrios mas pobres de España, integrar a la gente, crear nuevos motores económicos, llevar a cabo una transformación social y económica... Vamos a dar ejemplo, vamos a ser referente a nivel nacional y a poner a Córdoba en el lugar que se merece, ese es mi compromiso".

El candidato ha apelado a la "unidad prioritaria" subrayando que "empezamos una nueva etapa. Aquí ya no hay ni partidarios de una candidatura ni partidarios de otra". También ha insistido en el objetivo de "recuperar la Alcaldía de nuestra ciudad".

Respecto a las primarias, ha abundado en que "otras fuerzas políticas demuestran que el partido es una herramienta para presentarse a las elecciones, pero son partidos muertos, sin dinámica propia, prácticamente adocenados. El PSOE ha demostrado hoy que es un partido vivo, con sangre, con ilusión".

El estreno de las primarias

Como se ha referido, alrededor de un millar de militantes del PSOE de Córdoba y de Juventudes Socialistas de Córdoba han sido llamados a elegir al número 1 de la candidatura para las municipales entre las dos precandidaturas que formalizaron su intención a presentarse ante la comisión provincial de ética y garantías, y que reunieron el número de avales exigidos.

Estas fueron la de Antonio Hurtado y la de Carmen Victoria Campos, representados ambos en el proceso de primarias por Carmen González y Cristian Corvillo, respectivamente. A los dos se les verificó el máximo número de avales permitido por el reglamento del partido, que debía oscilar entre un mínimo del 12% del censo de la militancia y un máximo del 15%.

Después de diez días de campaña de información en las agrupaciones socialistas de la capital (centro, norte-sierra, periurbano campiña este, periurbano oeste sierra, poniente-norte, poniente sur, sur y sureste-levante), los afiliados han elegido al candidato depositando su voto en las urnas habilitadas este domingo. Tanto Antonio Hurtado como Carmen Victoria Campos han participado en la sede de la agrupación poniente sur.

Democracia interna

Los socialistas han elegido cabeza de cartel electoral tras la marcha de Isabel Ambrosio al Parlamento andaluz en el mes de julio. La salida de la exalcaldesa del grupo municipal socialista --con 8 concejales-- se produjo antes de que el partido resolviera su relevo. Si bien el nombramiento de José Antonio Romero como nuevo portavoz en Capitulares hizo especular con su posible designación, él mismo se descartaría meses más tarde. La dirección provincial, encabezada por Rafi Crespín, encargó una encuesta para sondear el grado de conocimiento de algunos posibles candidatos, pero los resultados de ese sondeo, en el que estaban los nombres de Hurtado y Campos, no se han llegado a hacer públicos.

El PSOE de Córdoba eligió en septiembre el calendario alternativo de primarias, más tardío, para la elección de alcaldable. El mayor desencuentro entre los candidatos se ha producido a raíz del fallido debate el 2 de diciembre, al que Campos no se presentó tras manifestar su desacuerdo por la fecha propuesta. Hurtado se ofreció a debatir en otra ocasión (ha estado brindando esa posibilidad casi hasta el final de la campaña) pero finalmente no se produjo el cara a cara entre los dos aspirantes.

Antonio Hurtado anunció el pasado 10 de octubre en la sede del PSOE su intención de presentarse a las primarias. Su compañera, Carmen Victoria Campos, lo hizo unos días antes, el 4 de octubre, cuando mostró su predisposición a liderar la lista del PSOE en los comicios locales.

El diputado nacional ha recibido el apoyo público de los pesos pesados del partido en Córdoba y de la mayoría de los cargos institucionales: desde la ex vicepresidenta y también diputada Carmen Calvo, que lo acompañó en la puesta en escena de su candidatura y en la última jornada de campaña informativa ayer sábado, hasta los concejales José Antonio Romero y Carmen González, o la senadora María Ángeles Luna, entre otros. Campos, por su parte, ha recibido el apoyo público del concejal Víctor Montoro.

Luego, la pelea de la lista

Después de la elección de candidato, vendrá la confección de la lista, un espinoso proceso en todos los partidos políticos, incluido el PSOE. Corresponde a la ejecutiva provincial designar a las personas que integren la futura plancha. Para confeccionarla la dirección socialista deberá escuchar a los secretarios de las agrupaciones de la capital (Carmen Victoria Campos dirige la de Ciudad Jardín, donde está Hurtado) y tomar una decisión.

Economista y diputado

Antonio Hurtado (Aguilar de la Frontera, 1961) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con conocimientos en temas presupuestarios, contables y gestión de tributos y es funcionario de la Diputación. Fue delegado de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba entre los años 1994 y 2003, cuando dio el salto a la política municipal. El Ayuntamiento de Córdoba no le es ajeno ya que fue portavoz del PSOE en la oposición entre los años 2003 y 2007 cuando gobernaba Rosa Aguilar. Durante este tiempo fueron sonadas sus denuncias sobre las naves de Colecor y vio truncada entonces su aspiración a ser candidato socialista, puesto que ocupó Rafael Blanco. Por ese motivo, dio el salto a Madrid, donde fue elegido en 2008 senador. Desde 2011 ocupa un escaño de diputado en el Congreso de los Diputados. Famoso por su pajarita es deportista, activista por los derechos del colectivo LGTBI y ecologista militante de las dos ruedas.