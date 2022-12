Testimonios de familias monoparentales en Córdoba: "A mis hijos les digo que somos un equipo"

Enrique Mora enviudó hace ocho años, cuando sus dos hijos tenían solo 4 y 11 años. Su caso es el de una familia monoparental, no por elección propia, sino por la triste pérdida de su mujer. «A mis hijos le digo que somos un equipo y que tenemos que tirar hacia adelante porque no queda otra», apunta Enrique, que tiene 54 años. Cuando perdió a su esposa primero sintió «tristeza, luego rabia para acabar con miedo y pánico porque no sabía si iba a ser capaz de afrontar la situación», señala.

Enrique y su familia viven con la pensión de viudedad que recibe porque decidió no trabajar para estar más pendiente de sus hijos. Por las mañanas, mientras sus hijos están en sus clases, él se hizo primero voluntario de la Orden de San Juan de Dios, luego también se vinculó como voluntario del Teléfono de la Esperanza y últimamente también colabora con Cruz Roja.

«Me hice voluntario para ayudar a otras personas, pero sobre todo para ayudarme a mí mismo, para no estar dándole vueltas a la cabeza todo el día porque se viven momentos muy duros y es muy complicado que no te asalten los pensamientos negativos. Viudos de mi edad no conozco, sí más bien viudas que no tienen a lo mejor ni paga de viudedad y que lo están pasando realmente mal. Mi hijo pregunta por su madre y mi hija también la necesita mucho. A pesar de todo, considero que en parte no estamos tan mal porque siempre puede haber personas que están peor por desgracia», resalta.

Clara, madre en solitario

El caso de Clara Salcedo, de 42 años, es el de una mujer con un hijo a su cargo que lleva los mismos apellidos de la madre, ya que el padre del niño no asumió esta función. Clara, además de afrontar la crianza en solitario, ha tenido que hacer frente al diagnóstico de su hijo Rafa, de 7 años, que presenta trastorno del espectro del autismo (TEA) y tiene reconocida una discapacidad. Además, a esta cordobesa le han detectado este año esclerosis múltiple, por lo que está pendiente de ser valorada para ver si le reconocen una discapacidad.

Clara ha contado siempre con el apoyo de sus padres y hermanas, aunque ellas no viven en Córdoba. Esta madre monomarental reclama más ayudas para las familias, que como su caso, tienen que asumir la crianza de un hijo o dos en solitario y que además tienen una discapacidad «porque son muchos los gastos que requieren sus necesidades específicas». Clara se quedó sin trabajo cuando se quedó embarazada y ahora se está preparando unas oposiciones y a la vez espera que la llamen de otras que aprobó, porque querría poder tener un trabajo de mañana que pudiera permitirle dedicarse a su hijo por la tarde, ya que ella está sola y es la que lo lleva a las terapias. Con 440 euros que cobra al mes sumando la renta de inserción y el ingreso mínimo las cuentas "no salen", de ahí que sus padres la ayuden.

Emma se hizo un tratamiento con donante para ser madre tras perder a su marido muy joven

Una familia monomarental distinta es la de Emma, de 48 años, que se quedó viuda a los 29 años antes de ser madre. Ella se hizo a los 35 años un tratamiento de reproducción asistida, mediante una donación masculina, pues su marido y ella habían deseado tener hijos, pero no pudieron al enfermar él de cáncer y no haber sido viable la congelación de su esperma. Años después de la muerte de su marido, Enma pudo dar el paso de ser madre en solitario y asegura que está muy contenta con su hija, aunque admite que le gustaría que su familia fuera de 3 y no de 2 personas. Además, siente no haber podido vivir la maternidad junto a su esposo que la hacía "muy feliz" y recalca que seguro que habría sido el buen padre por el que su hija pregunta a veces.