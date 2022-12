Sin negocio por culpa de un 'hacker'

La cordobesa Esther Serrano vive desde el 1 de noviembre «una auténtica pesadilla» que ha afectado gravemente a su negocio, una tienda de moda y complementos, en plena campaña de Navidad. Esta empresaria tiene una tienda de ropa, Pipiola, en la calle San Pablo pero el 50% de su negocio lo hace a través de internet. La web de su tienda virtual estaba asociada a sus cuentas en redes sociales (Facebook e Instagram), desde donde movía la página y con las que habían logrado reunir en 5 años una comunidad de 30.000 seguidores. «Vendía a toda España y Portugal, pero desde el hackeo mis ventas virtuales han bajado un 70%», explica Esther.

El ataque del hacker se produjo a través de su perfil personal de Facebook, al que tenía asociada su cuenta publicitaria. «Meta (la empresa que gestiona Facebook) te obliga a tener asociada a esa cuenta comercial activos de pago, en mi caso dos tarjetas, y un sistema paypal que permita las ventas. A todo ello accedió el hacker aquel día».

Esther fue pronto consciente del ataque cibernético porque lo primero que le ocurrió es que Facebook la echaba de la página cada vez que abría una sesión. La confirmación definitiva le llegó con un mensaje a su correo en el que se le informaba de que «había ampliado su presupuesto de publicidad diaria», algo que evidentemente no había hecho, y que había encargado sendas campañas publicitarias de 1.200 dólares cada una.

A raíz de aquello, Facebook le cierra la cuenta personal porque las campañas encargadas por el hacker son de pornografía y a los pocos días Esther recibe el primer recibo cargando en su cuenta la primera campaña. «Fui al banco y a la Policía Nacional para denunciarlo y lo cierto es que esa primera factura me la devolvieron pronto al entender el banco que había sufrido un hackeo».

La pelea, sin embargo, no había hecho más que empezar porque el problema no era solo el del dinero, el hurto en sí, sino el de las cuentas. «Facebook, que penaliza muchísimo todo lo relacionado con los contenidos sexuales o pornográficos me mandó un aviso diciéndome que están prohibidos los contenidos que sexualizan imágenes infantiles y sigue sin permitirme entrar en mi página, porque está investigando qué ha ocurrido pero tiene cola, porque como el mío hay muchísimos casos», explica. Además, de momento, tiene pendiente el cobro de la segunda campaña hecha a su nombre, un pago que no puede anular porque no puede acceder a su cuenta.

Otro de los problemas que está teniendo que sortear esta empresaria es la comunicación con estas redes sociales, ya que todo se hace online. «La mayoría de respuestas que me dan son robotizadas; estoy en una pescadilla que se muerde la cola», añade. En este tiempo se han puesto en contacto con ella algunos empresarios que han sufrido problemas similares y también los llamados hackers éticos que se ofrecen a recuperar las cuentas por unos 500 euros. «No hubiera pagado pero además es que eso no me sirve a mi porque lo que yo quiero recuperar es mi cuenta y eso solo depende ya de Facebook», añade.

Con este panorama, Esther ha abierto mientras una segunda página y una cuenta en Tik Tok para explicar a sus seguidoras lo que le ha ocurrido. De 300.000 seguidores ha pasado a tener 2.500, lamenta esta joven a la que, al menos, le queda su tienda física para seguir vendiendo y quiere contar su caso para que la gente extreme las precauciones y no pase más.