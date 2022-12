Los militantes del PSOE de Córdoba eligen mañana domingo quién será su candidato a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo. Los socialistas deben elegir entre la joven concejala Carmen Victoria Campos y el veterano diputado Antonio Hurtado, ambos dispuestos a dar el paso para enfrentarse a José María Bellido.

¿Por qué quiere ser candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba?

Me impulsa el ser cordobesa y una apasionada de mi ciudad, ser socialista y tener un proyecto para Córdoba tras cuatro años de trabajo en la oposición. Creo que ha llegado la hora de dar el paso para liderar la candidatura y la ciudad.

¿Cuál piensa que es su mejor baza frente al otro candidato?

El entusiasmo, las ideas y la cercanía. Estoy en el camino de ida, no de vuelta.

¿Qué tiene de bueno su contrincante y usted no?

Lleva toda una vida en la política.

¿Cuál es su principal propuesta de ciudad?

Ser una alcaldesa cercana a la gente capaz de liderar el cambio que Córdoba necesita. Hay que recuperar el protagonismo de los barrios, algo que Bellido olvida. Para presentar el mejor programa, y este es mi principal compromiso, si gano las primarias, contaré con todos y cada uno de mis compañeros, que sienten y sufren las desigualdades en los barrios. La militancia tiene una implicación sincera y comprometida.

Enumere tres cosas que necesita Córdoba.

Liderazgo político que marque el futuro de Córdoba; un plan de activación económica que implique a todos los protagonistas económicos y sociales, genere empleo y aproveche mejor las declaraciones de la Unesco; y atención y cercanía a los problemas y déficits de los barrios.

¿Son las primarias el mejor sistema para elegir al mejor alcaldable o son, como dijo Lambán, «un invento del maligno»?

Son la prueba más evidente de la capacidad democrática que tiene que demostrar un partido político como el nuestro, y no hay nada mejor que una elección entre iguales. El problema no son las primarias, pero lo que todos debemos aprender es que después de celebrarlas no hay vencedores ni vencidos, y demostrar la suficiente generosidad para que todos los compañeros se sientan participes independientemente de lo que voten.

¿Están siendo unas primarias limpias?

No quiero contribuir a enturbiar un momento democrático como este, mi prioridad es contribuir a que todos participen y voten un proyecto de futuro sin confrontación, sin sombras, con luz, ilusión y con mucho respeto.

¿Por qué no hubo debate el pasado viernes?

Manifestamos nuestra imposibilidad de asistir a la fecha propuesta por tener compromisos cerrados con militantes. No se nos permitió cambiar de fecha, y hay constancia de ello.

Si gana las primarias, ¿contará con el otro candidato y con quiénes lo han apoyado en su proyecto?

Evidentemente voy a contar con todo el mundo, todos somos imprescindibles.

De perder las elecciones municipales, ¿se quedará en la oposición?

Estaré los cuatro años en el Ayuntamiento en el lugar que los cordobeses me asignen, al que hay que preguntarle si se quedaría es a Bellido.

¿Hay posibilidad de un pacto de aquí al domingo?

Seria irrespetuoso con la militancia.