Entidades sociales y oenegés apelan a la solidaridad de los cordobeses

La sociedad cordobesa vuelve a tender la mano una Navidad más y las entidades sociales, que por estas fechas mantienen activadas sus campañas navideñas, dan ese empujoncito que hace falta para llegar a los más necesitados. Es entonces cuando se estrechan manos y se crean los lazos necesarios para que la solidaridad triunfe. Entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas, la Fundación Prolibertas, el Banco de Alimentos o, entre otras, el Hospital San Juan de Dios, en su labor más colaborativa, desarrollan de cara a las próximas fechas especiales diferentes iniciativas para hacer mejor la Navidad de los más necesitados.

En este caso, las entidades sociales actúan como intermediarias en una fructífera relación que comienza del impulso por querer aportar y ayudar en cualquier acción social por parte de personas, empresas o colectivos. Fundaciones como las mencionadas se encargan de establecer los puentes para que ese impulso llegue a quienes lo necesitan. Y, para ello, cuentan con importantes redes de voluntarios que, como las propias entidades se encargan de destacar, resultan de un incalculable valor. Más, si cabe, en estas fechas especiales, cuando las organizaciones desempeñan un consciente refuerzo de sus acciones.

Banco de Alimentos

La gran campaña de recogida del Banco de Alimentos llega mañana a su fin con números «más que satisfactorios», lo que demuestra el compromiso que la sociedad cordobesa mantiene con la solidaridad. En esta ocasión, como explican desde la propia entidad, se han mejorado las cifras del año anterior. La institución atribuye este éxito tanto a los cordobeses como a los medios de comunicación y las empresas. Esta es la iniciativa más importante que llevan a cabo, cada año, en el Banco de Alimentos. Mediante un sistema mixto de recogida física y aportación económica, a nivel europeo, consiguen acumular importantes cantidades de alimentos que reparten entre los más necesitados. En esta línea, desde el 1 de diciembre, con la colaboración de colegios, están distribuyendo cajas de comida.

Por otra parte, el 11 de diciembre tendrá lugar la novena edición de Cordobaria, una carrera popular de cinco kilómetros que organizan junto a la Asociación Deportiva Ekiden Andalucía. La cuota de participación es de siete euros y el efectivo recaudado se destina íntegramente al Banco de Alimentos. El recorrido parte desde el Balcón del Río y se dirige por el Casco Histórico en lo que es un encuentro absolutamente solidario y no competitivo.

Fundación Prolibertas

En colaboración con diversos centros educativos, empresas, asociaciones, hermandades y entidades, la Fundación Prolibertas realiza también recogidas de alimentos, productos de higiene y demás mercancías durante el mes de diciembre. Además, numerosas empresas donan la comida de Navidad y de Nochevieja. Así, en coordinación con su comedor social, llevan a la práctica la acción humanitaria de ofrecer alimentos a quienes más lo necesitan.

El calendario de Prolibertas, este mes, está plagado de eventos. El día 14 celebrarán un homenaje a sus voluntarios. El día 15 tendrá lugar una campaña de sensibilización por las calles de la capital y la colecta anual en la que, este vez, participan alumnos de Trinitarios y del colegio Bética-Mudarra. El día 17 se realizará la edición navideña de La boutique sin techo, un mercadillo solidario en el patio del centro social Casa Libertad, en la calle Sagunto. El día 22, los usuarios del comedor y del centro de día disfrutarán de una fiesta navideña. Y los días 24 y 31 no faltarán los almuerzos especiales. Además, durante estas semanas, quienes acuden al centro también realizan talleres ocupacionales consistentes en la elaboración de un árbol navideño con materiales reciclados o felicitaciones para voluntarios y donantes.

Hospital San Juan de Dios

Este año, entre los trabajadores del Hospital San Juan de Dios y los cordobeses se pondrá en marcha la campaña Llena la cesta, con la que se pretende apelar a la solidaridad y abrir las puertas a la donación de productos infantiles para el programa Los menores, los primeros, de la Obra Social Hermano Bonifacio. En este aspecto, como adelantan, una marca comercial está realizando también una recolección de estos productos entre sus trabajadores. Otra aportación importante en estas fechas procede de la venta de décimos de lotería y del sorteo de una cesta de productos navideños, cuyos beneficios se destinan también a los proyectos.

Como novedad este año, el día 5 de enero, víspera de Reyes, un rey Gaspar visitará el hospital y llevará regalos a los hijos de las familias usuarias de la Obra Social. El Superior del centro, Isidoro de Santiago, destaca que, además, se retoma la apertura del Belén Solidario que debido a la pandemia no abría sus puertas al público desde 2019. «La Navidad es una época propicia para apelar al buen corazón de los cordobeses. Nos sentimos muy agradecidos, ya que contamos con la colaboración constante de bienhechores y empresas amigas, que nos permite seguir apoyando al creciente número de familias cordobesas que se encuentran en situación de vulnerabilidad», expresa.

Cáritas

La acción social de Cáritas Diocesana no deja de desplegarse en Navidad, época en la que acompaña a las personas para «que nadie se quede atrás, ya que todas las personas tenemos derecho a disfrutar de las fiestas navideñas y a tener nuestras necesidades básicas cubiertas y que los días en los que se celebra el nacimiento de Jesús o la llegada del año nuevo con comidas más especiales con familiares y amigos, nuestras familias también puedan disfrutar de esa comida especial y esos dulces navideños y, por supuesto, que los más pequeños de la casa reciban ese regalo tan deseado el día de Reyes», explican.

Por eso, en sus centros (Casa de Acogida, Madre del Redentor, y Hogar Residencia San Pablo) disponen de menús especiales los días 24, 26 y 31 y el día de Reyes, al igual que hacen con el reparto de comida de su uvi social a las personas de la calle. Por otra parte, desde algunas Cáritas Parroquiales se preparan cestas navideñas. En los servicios generales tienen en cuenta esta época a la hora de asignar las cantidades mensuales de las familias, acogidas a códigos QR como nuevo sistema de acceso.

Para llevar a cabo estos propósitos, desde la entidad apelan a la confianza de la sociedad cordobesa a la hora de donar para dar cobertura a todas las personas. Para conseguir ese objetivo tiene en marcha la campaña de captación de fondos Like al corazón para concienciar sobre la importancia del donativo. «En esta campaña le pedimos a los cordobeses que le den like al corazón de Cáritas Córdoba y nos ayuden a cambiar la vida de muchas personas. Un pequeño gesto, como no comprarnos un capricho estas fiestas, nos sirve para realizar acciones que cambian las vidas de las personas que están viviendo una situación de exclusión social y vulnerabilidad en tu ciudad, en tu barrio e incluso en tu bloque», expresan.

Cruz Roja

En la línea de otros años, Cruz Roja efectúa una campaña de recogida de juguetes «nuevos, no bélicos y no sexistas», que reparten entre familias de la capital y de la provincia en situación de vulnerabilidad antes del día de Reyes Magos «para que los más pequeños se los encuentren en su casa», como recuerdan desde la entidad.

Además, Cruz Roja organiza repartos especiales de lotes navideños los martes, jueves y sábados, un trabajo que realizan los equipos de la Unidad de Emergencia Social. De esta forma, permiten a las personas sin hogar tener acceso a comida, bebida y ropa de abrigo. En las fechas clave también hacen comidas especiales. Desde la entidad destacan, por otro lado, la donación anual de lotería por parte de Deza, cuya recaudación va destinada a fines sociales. A eso se suman las acciones habituales en diferentes áreas y los proyectos que llegan desde toda la provincia.