Ana Espino, presentadora de PTV Córdoba, es todo sonrisa y energía positiva. Por eso, no es de extrañar que haya sido la elegida para oficiar el pregón de Navidad que tendrá lugar esta tarde a las 20 horas en la Diputación. Ella, que se define como una persona muy espiritual, aunque no religiosa, tiene en la Navidad una de sus celebraciones favoritas. «Me encanta la Navidad, a pesar de todo lo que la rodea hoy en día», asegura, «yo sigo teniendo la misma ilusión y lo que me gustaría es recordar a la gente que hay cosas importantes que estamos dejando atrás y que debemos recuperar cuanto antes, hay que dejar salir al niño que todos llevamos dentro».

Hija de la voluntaria María Cañas, ha elegido al coro Calle Concilio para que dos guitarras y dos percusionistas la acompañen con su música esta tarde. Compuesto por mujeres de la AECC, donde militó María Cañas, y dirigido por Rafael Castejón, confiesa que «en los momentos emocionantes, me gusta rodearme de algo que haga referencia a mi madre y ellas siempre son una inspiración para mí». Se enteró de que sería pregonera de Navidad en julio y a los pocos días ya tenía escrito lo que quería decir. «Luego, como ocurre siempre, le das la vuelta dos días antes porque te despiertas una noche y te das cuenta de lo que realmente quieres contar». Sobre el mensaje que lanzará y el tema del pregón, prefiere no hablar. «Eso creo que debe ser una sorpresa», afirma, «lo único que puedo decir es que intentaré animar a los cordobeses a que, además de salir esta Navidad a comprar, que es una cosa que está muy bien y que hace mucha falta al comercio local en este momento, busquen la ocasión para compartir un poco de su tiempo y su corazón con los demás». La agenda la tiene completa. «Retransmitiré el encendido del alumbrado y luego me cambiaré corriendo para el pregón». Seguro que lo borda.