Córdoba encendió la Navidad y lo ha hecho ¡sorpresa! a ritmo de Maríah Carey. No podía ser de otra manera. Sin Maraia Carey, como dice mi amiga Lourdes, no hay Navidad. Pero como no solo de All I want for Christmas is you vive el hombre, ni tampoco la mujer, también han sonado otras cositas en un repertorio dicharachero y novedoso, con tres canciones más, sobre el que no daremos más pistas de momento para no hacer spoiler.