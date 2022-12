De Villar presenta en Córdoba su libro sobre el andalucismo con una reivindicación de la figura de Pepe Aumente

El Círculo de la Amistad ha acogido en la tarde de este jueves la presentación del libro Por un poder andaluz. Historia del Partido Andalucista (I), de José Luis de Villar, que relata los años de la clandestinidad de la considerada segunda generación de andalucistas. Antes de la presentación, De Villar ha reconocido el "respeto" que supone estar Córdoba, cuna "del gran ideólogo del andalucismo", Pepe Aumente. El escritor y doctor en Historia ha resaltado el papel de este cordobés en el movimiento y su contribución al mismo, pues fue Aumente, ha recordado, quien investiga la primera generación de andalucistas (con Blas Infante a la cabeza) y "es capaz de hacer la síntesis ideológica con la segunda".

En este primer volumen, al que sucederán otros tres más, De Villar se adentra en los 11 primeros años del andalucismo, marcados por la clandestinidad a la que obligaba la dictadura. "Cuando me puse a escribirlo tenía claro que era absolutamente injusto que esa historia de 50 años [los volúmenes completos comprenden desde 1965 a 2015, cuando se disuelve el Partido Andalucista] fuera a caer en el olvido, era necesario que quedara para siempre", ha señalado el escritor.

Preguntado por el posible nacimiento, de nuevo, de ese sentimiento andalucista, De Villar ha señalado que percibe que "se está cuajando una tercera generación", la cual, considera, debe nutrirse de los trabajos de las dos primeras generaciones.

El abrazo del PP al andalucismo

En la presentación ha estado presente, además del alcalde de Córdoba, José María Bellido, así como numerosos integrantes del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, uno de los fundadores del Partido Andalucista, Alejandro Rojas-Marcos. Cuestionado por ese abrazo del PP al andalucismo (ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que ha determinado que el 4 de diciembre se celebre el Día de la Bandera), Rojas-Marcos ha dicho que "a mí que un partido de estructura centralista le dé un abrazo a la bandera o a Blas Infante no me sorprende porque estoy acostumbrado, ya lo hizo el PSOE".

Sobre esos primeros años de clandestinidad que recoge el libro de De Villar, Rojas-Marcos ha dicho que son "los más puros" y ha recordado "la cantidad de veces que he venido aquí, o al Círculo Juan XXIII o a las Tendillas a mítines". "Cuántas veces he venido de madrugada para que no me viera la policía para ver a mi compañero y amigo Pepe Aumente. Mis recuerdos de lucha política en Córdoba son infinitos", ha manifestado el mítico andalucista.