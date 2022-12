El Ayuntamiento de Córdoba y Renfe tratan de renovar el convenio para abaratar las tarifas de los títulos de transporte de los servicios de Media Distancia entre Villarrubia, Córdoba y Alcolea después de dos años en los que el acuerdo, por distintas razones, no se renovó. Fuentes municipales confirman este extremo e indican que el convenio está muy avanzado --hace unos días pasó por Intervención-- por lo que en breve podría ser rubricado. El acuerdo supondrá la reducción y unificación de todos los precios, independientemente del recorrido realizado por el viajero y del título empleado: billete sencillo, ida y vuelta, bono 10, abono mensual regional y abono mensual regional estudiante. Por otra parte, fijará también precios únicos para los abonos de transporte independientemente de cual fuera el origen o destino elegido por el viajero.

La primera vez que Renfe y el Consistorio cordobés firmaron este convenio fue en 2018 (con Isabel Ambrosio de alcaldesa) y la última en julio del 2020. Ese último acuerdo --por el que el Ayuntamiento ponía 28.000 euros para abaratar las tarifas-- tenía vigencia hasta el 31 de diciembre, pudiéndose prorrogar hasta un máximo de cuatro años adicionales. Lo que ocurre es que en 2021 ninguno de los firmantes se acordó de prorrogarlo. Tampoco ayudó que Renfe, según las mismas fuentes, quisiera incluir tanto en 2021 como en 2022 una cláusula que el Ayuntamiento entendía imposible de incorporar, porque la administración local está obligada a consignar el pago de facturas a una partida presupuestaria determinada.

En estos dos años, y pese a que no había ningún convenio suscrito, Renfe ha seguido ofertando las tarifas a los mismos precios y ahora reclama el pago de esas facturas. El Consistorio, por su parte, está dispuesto a abonarlas, si se firma el acuerdo del 2022, las correspondientes a este año (facturas hasta agosto por valor de 20.000 euros, ya que a partir de ahí fueron bonificadas por el Gobierno central), pero no así las de 2021 al entender que no había convenio. Se espera que Renfe reclame esa cantidad, que ascienden a unos 25.000 euros, por la vía judicial.

Reivindicación del Movimiento Ciudadano

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba interpeló hace unos días al gobierno municipal a cuenta de este convenio del tren de Villarrubia a Alcolea apremiando a su renovación. Aunque es "consciente de que actualmente los abonos son gratuitos por la aportación que ha hecho el Ejecutivo, los billetes individuales se encarecen notablemente, perjudicando a los habitantes de la periferia", indicaron.

Además la reivindicación del CMC sigue siendo que estos trenos que recorren el trayecto entre Villarrubia y Alcolea sean considerados cercanías y no media distancia. Con esa designación los precios serían más baratos (para el usuario y para las instituciones que ahora los bonifican) y el servicio no correría el riesgo de ser cancelado pese a tener menos de un 15% de los pasajeros previstos.

Los convenios de 2022 y 2023

Intervención ha visto esta semana el convenio propuesto para 2022 y ha reparado dos cuestiones que las fuentes consultadas entienden subsanables. Por un lado, un tema relativo al IVA y por otro, pone en duda la retroactividad que pueda tener el acuerdo. De cara al 2023 se quiere solventar el problema de tener que revisar cada año el convenio y que sea prorrogable 4 años.