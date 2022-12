Familiares de usuarios piden que se evite el posible cierre de la residencia de alzhéimer de Córdoba

Familiares de usuarios de la residencia de la asociación San Rafael de Alzhéimer en Córdoba han mostrado este jueves su "preocupación" ante el posible cierre o reconversión de este espacio a centro de día que ha planteado la asociación. Este colectivo, que impulsó la apertura de esta residencia hace seis años, ha convocado a las familias a una asamblea el 7 de diciembre ante el déficit económico que, según la asociación San Rafael, acumula la residencia, principalmente, por el bajo número de plazas para los que esta prestación está acreditada, que deberían ser al menos 30 y no las 23 actuales.

Estas fuentes han indicado que «no sabemos qué solución puede haber, pero pedimos que se acuerde un plan de viabilidad para la residencia, que sea acordado entre asociación, familias y administraciones, porque necesitamos que siga existiendo este centro, el único especializado en personas con alzhéimer, al margen de que para los usuarios supondría un grave trastorno dejar de contar con este recurso porque el personal que los trata allí hace un trabajo excepcional».

Las citadas fuentes de familiares han expuesto que no se niegan a una subida proporcionada de las tarifas que se abonan ahora por habitación doble o simple, pero alegan que no pueden asumir el gran alza que se ha planteado por parte de la asociación de cerca de 1.200 euros por usuario. «No creo que ningún usuario pueda asumir pagar unos 3.000 euros por plaza, ya que en muchos casos los residentes tienen solo una pensión media que no les da más que para afrontar una parte del coste por estar en la residencia, por lo que el resto de dinero lo abonan sus familiares», han resaltado.

Otros familiares han criticado que, aunque la junta directiva y el presidente de la asociación hayan podido tener buena voluntad, «no poseen capacidad para gestionar, como se refleja que en los últimos años se haya contado con varios gerentes y que la última se acabe de ir. Si la residencia era deficitaria desde primera hora tendrían que haber actuado mucho antes». Estas últimas fuentes no comparten la opción planteada por la directiva de posible reconversión de la residencia en centro de día, porque estiman que este segundo recurso ya existe y se necesita mantener el primero, para la adecuada atención de sus residentes y para no eliminar empleos.

Las mismas fuentes han añadido que quizás se debería haber planteado un concurso de acreedores voluntario para no haber llegado a la situación actual.