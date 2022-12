Debate fallido en las primarias del PSOE de Córdoba

Los militantes del PSOE de Córdoba no podrán decidir a cuál de los dos candidatos de las primarias votará el próximo 11 de diciembre en base a lo que suceda en un debate, sencillamente porque este encuentro no se celebrará finalmente. El debate estaba previsto para el viernes, 2 de diciembre, a las 12 horas, en la sede provincial de la formación en la avenida del aeropuerto, según confirman fuentes del partido.

Cabe recordar que el PSOE está inmerso en un proceso interno de primarias para elegir candidato a la Alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo del 2023. A este proceso se han presentado dos candidatos: la concejala Carmen Victoria Campos y el diputado Antonio Hurtado. Ambos entregaron el pasado lunes los avales que les permiten iniciar esta carrera interna para ser alcaldable socialista..

Otros compromisos

Al debate, que está recogido en los estatutos del PSOE, ya ha dicho que no acudirá Carmen Victoria Campos. Los representantes de su candidatura presentaron un escrito anoche en el que se explica que la candidata ya tenía compromisos cerrados ese día. Ella misma ha confirmado a CÓRDOBA que no acudirá por tener esa agenda ya cerrada: “Vamos a priorizar el contacto entre militantes, es nuestra prioridad absoluta”, ha dicho. Además, Campos lamenta que no se haya podido fijar otra fecha para este debate, más a mitad o incluso al final de la campaña, como ellos solicitaron. “Lo más normal es hacerlo después no al inicio de la campaña”, ha añadido. Asimismo asegura que no se habían cerrado aún “ni los temas, ni los tiempos ni nada”

Por su parte, el otro candidato, Antonio Hurtado ha mostrado su intención de debatir “no para enfrentarse a una compañero sino para confrontar el modelo de ciudad que cada uno defendemos y que los militantes puedan elegir al mejor candidato para enfrentarse a José María Bellido (PP) en las urnas”, ha dicho.

Hace unos meses esta situación se repitió en la Universidad de Córdoba, donde también el debate entre los entonces candidatos a rector se vio frustrado tras un cruce de escritos y acusaciones. En aquella ocasión tampoco pudo celebrarse el debate ya que solo se presentó al mismo Manuel Torralbo.